Иностранным IT-специалистам стало проще найти работу и получить вид на жительство в РФ

МВД РФ сообщило об упрощении процедуры трудоустройства и получения вида на жительство для иностранных специалистов в сфере информационных технологий (IT).

"Для иностранных граждан, являющихся специалистами в сфере информационных технологий, упрощена процедура трудоустройства и получения вида на жительство в Российской Федерации", — отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Отныне специалисты из других стран смогут заключать трудовой договор с аккредитованными IT-компаниями без оформления разрешения или патента. В свою очередь работодатели же устраивают таких сотрудников без разрешения на привлечение и использование работников. Кроме того, упрощена и процедура получения вида на жительство в России для самих иностранных специалистов и членов их семей.

"Для получения вида на жительство ИT-специалисту, а также членам его семьи необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по избранному месту постоянного проживания. Срок рассмотрения заявления о выдаче вида на жительство в Российской Федерации составляет три месяца", — добавила Волк.

Помимо основных документов соискателю ВНЖ будет необходимо предоставить оформленный трудовой договор, документ об образовании или квалификации, который подтвердит квалификацию в IT-сфере, и подтверждающие родство с членами семьи документы.