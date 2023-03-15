Иностранным IT-специалистам стало проще найти работу и получить вид на жительство в РФ
В РФ упростили процедуру трудоустройства и получения ВНЖ для иностранных IT-специалистов
МВД РФ сообщило об упрощении процедуры трудоустройства и получения вида на жительство для иностранных специалистов в сфере информационных технологий (IT).
"Для иностранных граждан, являющихся специалистами в сфере информационных технологий, упрощена процедура трудоустройства и получения вида на жительство в Российской Федерации", — отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Отныне специалисты из других стран смогут заключать трудовой договор с аккредитованными IT-компаниями без оформления разрешения или патента. В свою очередь работодатели же устраивают таких сотрудников без разрешения на привлечение и использование работников. Кроме того, упрощена и процедура получения вида на жительство в России для самих иностранных специалистов и членов их семей.
"Для получения вида на жительство ИT-специалисту, а также членам его семьи необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по избранному месту постоянного проживания. Срок рассмотрения заявления о выдаче вида на жительство в Российской Федерации составляет три месяца", — добавила Волк.
Помимо основных документов соискателю ВНЖ будет необходимо предоставить оформленный трудовой договор, документ об образовании или квалификации, который подтвердит квалификацию в IT-сфере, и подтверждающие родство с членами семьи документы.
Ранее Лайф сообщал, что IT-компании, деятельность которых связана с разработками в области естественных и технических наук, смогут получить государственную аккредитацию, что позволит им претендовать на получение мер поддержки.
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