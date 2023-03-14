Нулевой налог на прибыль для IT-компаний в России могут сделать бессрочным

Минцифры предложило сделать нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний бессрочной. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник.

"Письмо с такой инициативой за подписью замминистра Александра Шойтова было направлено полномочному представителю Правительства РФ в Госдуме Александру Синенко. Близкий к министерству источник подтвердил, что письмо с таким содержанием действительно было направлено", — сообщает издание.

По закону нулевая ставка по налогу на прибыль для IT-компаний предусмотрена до 31 декабря 2024 года. Теперь предлагается установить бессрочный характер действия льготной ставки. Нынешний закон был принят весной 2022 года, после введения западных санкций. До этого налог составлял 20%, после — 3%. Представители отрасли считают, что важно не вернуться к предыдущей ставке, поскольку это "очень тяжело для отрасли".

Минцифры выдвинуло предложение по нулевой ставке после инициативы члена Комитета по информтехнологиям Госдумы Антона Немкина. Сейчас налоговые льготы действуют для разработчиков IT-продуктов, но не касаются IT-компаний, которые занимаются обслуживанием IT-систем. Немкин считает, что таким образом возникают неравные условия и замедляется развитие отрасли.