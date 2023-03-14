В России предложили ввести новую меру поддержки малоимущих

Не брать с малоимущих налог на доходы физических лиц (НДФЛ), когда они продают жильё, — такое предложение риелторы направили в правительство, Совет Федерации и Минфин. Сейчас налог нужно уплачивать, если недвижимость продаётся раньше чем через пять лет после покупки и раньше чем через три года, если жильё единственное. Как отмечают авторы инициативы, на деле малоимущие семьи нередко решают продать квартиру срочно не только для улучшения условий, но и когда остро необходимы деньги, например на какое-то дорогостоящее лечение.

Предложение, как пишет газета "Известия", поддерживают в Госдуме и "Народном фронте". Так, в нижней палате парламента назвали эту идею достойной рассмотрения и даже выступили за расширение новой меры поддержки на семьи с детьми, которые планируют улучшить жилищные условия.

"Идея достойна того, чтобы её рассмотреть. Возможно, даже следует расширить правоприменение меры — освободить от налога на прибыль при продаже жилья не какую-то отдельно выделенную группу семей, а​ все домохозяйства с детьми, которые планируют и будут улучшать жилищные условия", — приводит издание слова зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксёненко.

Он считает, что предложение заслуживает рассмотрения и относительно семей, чей доход ниже прожиточного уровня из расчёта на каждого. Эксперты подчёркивают, что нужно будет проработать и учесть детали, чтобы не допустить мошенничества со стороны "чёрных риелторов". В целом собеседники издания сошлись в большинстве в том, что полезна такая мера будет всем игрокам строительной отрасли, так как сумма налога при продаже жилья для многих является сдерживающим фактором.