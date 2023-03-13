В ГД внесли законопроект о запрете допуска к гостайне владельцам зарубежной недвижимости

В Госдуму внесены поправки к законам "О государственной тайне" и "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Об этом сообщил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

"Предлагается устранить некоторые пробелы в действующих законах, связанные с доступом к государственной тайне и с ограничением права на выезд из страны граждан, осведомлённых в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях", — сказал парламентарий журналистам.

Законопроект предусматривает возможность отказывать в допуске к гостайне тем гражданам, которые имеют счета в заграничных банках, недвижимость за рубежом или же пользуются иностранными финансовыми инструментами. То же самое будет касаться и родственников таких россиян. В то же время авторы законопроекта предлагают разрешать гражданам, имеющим доступ к гостайне, выезжать за границу "при возникновении обстоятельств гуманитарного характера". Такими обстоятельствами могут быть, к примеру, смерть родственника или необходимость в лечении за рубежом. Кроме того, будут уточнены полномочия главы государства и правительства в части определения допуска лиц к гостайне.

Из думской законодательной базы следует, что авторами законопроекта кроме Пискарёва являются депутаты Анатолий Выборный, Эрнест Валеев, Андрей Альшевских и Андрей Луговой.