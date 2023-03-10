Более ста законов Верховного суда одобрено в России за 30 лет

Верховный суд России внёс в Госдуму за последние 30 лет почти 200 законопроектов, из которых около половины были одобрены. Об этом сообщил председатель высшей инстанции Вячеслав Лебедев в ходе выступления на приветственном заседании в преддверии XVIII Совещания председателей верховных судов государств – членов ШОС в столице Индии Дели.

"За последние 30 лет Верховный суд РФ внёс в Государственную думу 184 проекта федеральных законов, 107 из них получили поддержку законодателя и стали законами", — приводит его слова РАПСИ.

За этот период Пленум Верховного суда также принял более 400 постановлений по вопросам правоприменения, а Президиум высшей инстанции утвердил свыше 150 Обзоров судебной практики. Вместе с тем Лебедев добавил, что в период пандемии коронавируса Президиум ВС РФ и Президиум Совета судей РФ приняли три совместных постановления по рекомендациям работы судов в условиях распространения болезни, с соблюдением которых судами рассматривались в том числе дела и материалы безотлагательного характера.

Он подчеркнул, что в это время осуществление правосудия в стране также продолжало функционировать, а судопроизводство осуществлялось с соблюдением права граждан на охрану здоровья.