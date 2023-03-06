Верховный суд разрешил требовать компенсацию за опоздавший или неприехавший автобус

В случае опоздания автобуса россияне могут требовать компенсацию морального вреда — такое решение принял Верховный суд России. В основу легло дело жителя Наро-Фоминска Московской области, который чуть не опоздал на поезд из-за неприехавшего автобуса.

Житель Наро-Фоминска ждал автобус, чтобы отправиться на вокзал и уехать в Воронеж, но так его и не дождался. Следующий пришёл с большой задержкой, и поэтому мужчине пришлось бегать с чемоданами, чтобы всё-таки добраться до места. На поезд он еле успел, но перенервничал и потребовал компенсацию морального вреда. При этом компания-перевозчик признала, что один из рейсов действительно отменили из-за болезни водителя, а второй — опоздал из-за пробок.

Потерпевший обратился в суд, потребовав компенсацию в размере пяти тысяч рублей, но там не оценили его страдания. В итоге дело дошло до Верховного суда, коллегия которого и решила, что перевозчик не вправе без предварительного согласования отменить рейсы или изменить расписание движения и несёт ответственность за неисполнение своих обязательств. В этой связи все решения судов были отменены, а дело перенаправлено на новое рассмотрение.