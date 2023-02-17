Верховный суд запретил взыскивать долги с наследников Когда аппетиты банков и страховых компаний не должны удовлетворяться за счёт должников и их близких. 16 февраля, 23:40 Фото © ТАСС / Михаил Гребенщиков

По оценкам Центробанка РФ, в России среди экономически активных граждан 57% имеют кредиты или займы, и по закону эти долговые обязательства в случае непредвиденных обстоятельств могут перейти к их наследникам. При этом банки, прежде чем оформлять кредит, настоятельно рекомендуют потенциальным заёмщикам застраховаться в одной из дружественных кредитному учреждению компаний. А страховщики на стадии заключения договора объясняют, что при наступлении негативной ситуации наследникам платить по кредиту будет не нужно, так как остаток задолженности перед банком за них покроет страховая компания. Но специалисты финансового рынка указывают, что в реальности получить положенные выплаты без проблем удаётся немногим.

Переломить такую негативную практику решил Верховный суд РФ (ВС), который в своём определении указал, что при наличии действующего страхового договора наследники вообще не должны заниматься долгами заёмщика. Однако для того, чтобы это правило работало, потребуется соблюсти принципиальные условия.

Когда родственники не должны оплачивать долг

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Судебная коллегия Верховного суда объяснила свою позицию на примере конкретного дела.

Мужчина заключил с банком несколько кредитных договоров, при этом он заплатил банку за присоединение к программам коллективного добровольного страхования жизни и здоровья. Но спустя год после того, как был взят кредит, гражданин погиб, а его вдова, вступив в наследство, получила судебные претензии банка на оплату долга в 300 265 рублей. Разбирательство длилось почти год и дошло до Верховного суда. Коллегия судей указала на явные нарушения, которые допустили финансовые организации и принимающие решения в их пользу суды. По мнению высшей судебной инстанции, если банк уклоняется от получения страхового возмещения, то это ставит под сомнение его добросовестность. При такой ситуации ВС счёл, что выплачивать задолженность за погибшего должна не вдова, а страховая компания.

Кстати, с такими выводами согласны и сами профессиональные участники страхового рынка.

— Если на момент смерти застрахованного его полисы действовали, то лица, имеющие право на возмещение, должны получить выплаты без каких бы то ни было ограничений, — пояснила заместитель генерального директора страховой компании "Пари" Ирина Двойникова.

При этом эксперт напомнила, что действие полиса предполагает не только дату, до которой действует договор, но и соблюдение условий страхования. То есть обстоятельства гибели не предполагали, что умерший мог бы быть в состоянии алкогольного опьянения или его смерть наступила по причине самоубийства.

Когда платить по долгам родственников придётся

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Многие эксперты обращают внимание на то, что родственники человека, который оставил в наследство свои долги, не всегда знают о наличии договора страхования.

— Надо обладать юридическими навыками, чтобы, узнав о наследственном долге, найти и изучить страховой договор, — замечает адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Дмитрий Шагин. — В большинстве случаев банки не торопятся помогать наследникам, ведь им выгоднее предъявить долговые претензии наследникам, а не требовать выплат со своих партнёров.

В тех случаях, когда информации о наличии страховки нет, но предполагается, что банк без неё кредит, скорее всего, не выдавал, имеет смысл обратиться к нотариусу. Он может посмотреть, были ли в кредитной истории запросы от страховых компаний. Если такая информация есть, то, возможно, удастся вычислить ту компанию, где была оформлена страховка, но к предполагаемым страховщикам придётся обращаться лично и, к сожалению, не факт, что наследникам выдадут документы умершего.

Кроме того, даже если договор страхования, оформленный на наследодателя, есть на руках, то бюрократических проблем не избежать. Об этом рассказал адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов.

— Не во всех договорах страхования могут быть указаны выгодоприобретатели (те, кто получает выплату по договору. — Прим. Лайфа), и тогда по закону получателями выплат должны стать застрахованные либо их наследники. Однако, пока страховая компания подготовит все документы на выплату, банк может настаивать на долге и насчитывать проценты. В этом случае без судебного разбирательства не обойтись.

Что надо учесть при оформлении страховки

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При обращении за деньгами в банк эксперты советуют очень внимательно изучать не только кредитный договор, но и условия страхования.

— Как правило, все подобные договоры являются стандартными, поэтому при изучении страхового договора надо очень внимательно проверить перечень страховых и нестраховых случаев, — советует Полина Гусятникова, старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners. — В большинстве договоров страховым случаем не признаются смерть, наступившая в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения и т.д, либо самоубийство. Кроме того, в договорах страховки при ипотеке в исключения вносят некоторые виды заболеваний, о которых должен был знать заёмщик.

Поэтому, по словам эксперта, получить полное страховое возмещение даже при наличии страхового договора получается не всегда. Однако при наличии обстоятельств, исключающих злой умысел застрахованного либо свидетельствующих о злоупотреблениях со стороны банков, суды чаще всего встают на сторону наследников, правда, происходит это нередко не в первой инстанции.

Важно: если банк решит взыскать с вас долги умершего родственника, а вы считаете, что он действует с нарушением, то при своей защите можно и нужно ссылаться на определение Верховного суда РФ по делу № 78-КГ22-43-КЗ, где указано, что кредитные учреждения обязаны исследовать вопрос о возможности погашения долга за счёт страховки.

Авторы Максим Греков