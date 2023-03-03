Миллионы за каморку: Эксперт объяснил, почему квартиры в Москве "усыхают", а цены растут

Всё большую долю рынка недвижимости в Москве занимают маленькие квартиры и студии. Такая тенденция прослеживается последние десять лет. О причинах читателям Лайфа рассказал руководитель направления первичной недвижимости сервиса "Авито.Недвижимость" Дмитрий Алексеев.

По его словам, за 2022 год средний размер жилья в московских новостройках сократился на 15% — с 55 до 47 кв. м. Средняя площадь студии теперь 28 кв. м, а "однушки" — 38 кв. м. Эксперт считает, что главная причина такой тенденции — рост цен на квартиры и себестоимости строительства одновременно с уменьшением доходов населения. Стоимость квадратных метров растёт, поэтому площадь квартир уменьшается, чтобы общая цена объекта оставалась подъёмной для покупателей.

"Второй причиной можно считать активную застройку городов: в центральных районах места становится меньше, цены растут, а площади, которые могут себе позволить покупатели, уменьшаются. Однако люди всё равно хотят жить поближе к центру, поэтому готовы купить совсем маленькую квартиру в престижном районе вместо большой на окраине", — говорит эксперт.

По его словам, тренд на уменьшение площади квартир характерен только для жилья комфорт-класса и он — долгосрочный. В текущей экономической и политической ситуации резкого роста доходов у населения не ожидается, а значит, вряд ли у массового покупателя будут деньги на лишние квадраты. По этим причинам площади квартир в новостройках будут сжиматься и дальше, прогнозирует Дмитрий Алексеев.

"Вопрос в том, как далеко сдвинутся допустимые пределы. Так, например, сейчас покупателям предлагаются 15-метровые квартиры-студии на окраине Москвы за 4,2 млн рублей или 17-метровые студии за 5–7 млн рублей", — рассказал собеседник Лайфа.