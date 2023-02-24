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24 февраля, 08:46

Правительство РФ расширило перечень IT-компаний, которые смогут получить аккредитацию

IT-компании, деятельность которых связана с разработками в области естественных и технических наук, смогут получить государственную аккредитацию, что позволит им претендовать на получение мер поддержки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Принятое решение направлено на поддержку компаний, разрабатывающих отечественные продукты в сфере информационных технологий", — отмечается в тексте публикации на сайте кабмина.

Получившие аккредитацию IT-компании смогут платить страховые взносы по пониженным тарифам, будут освобождены от проверок органов государственного и муниципального контроля, сотрудники будут иметь возможность брать льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу.

Названы IT-специальности, набирающие популярность в России

Названы IT-специальности, набирающие популярность в России

Ранее Лайф рассказывал, что ряду российских IT-специалистов могут запретить работать удалённо за пределами страны.

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Freepik / ArthurHidden

Артур Белкин
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