Правительство РФ расширило перечень IT-компаний, которые смогут получить аккредитацию

IT-компании, деятельность которых связана с разработками в области естественных и технических наук, смогут получить государственную аккредитацию, что позволит им претендовать на получение мер поддержки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Принятое решение направлено на поддержку компаний, разрабатывающих отечественные продукты в сфере информационных технологий", — отмечается в тексте публикации на сайте кабмина.

Получившие аккредитацию IT-компании смогут платить страховые взносы по пониженным тарифам, будут освобождены от проверок органов государственного и муниципального контроля, сотрудники будут иметь возможность брать льготную ипотеку и получить отсрочку от призыва на военную службу.