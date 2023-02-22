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Опубликовано 22 февраля 2023, 14:51

Российским IT-специалистам могут запретить работать удалённо, но не всем

Госдума рекомендовала Минцифры проработать запрет удалёнки для уехавших IT-специалистов

Госдума на пленарном заседании рекомендовала Минцифры проработать вопрос о запрете удалённой работы для IT-специалистов, уехавших из России после начала спецоперации. Речь идёт лишь о занятых разработкой государственных информационных систем или оборотом персональных данных.

"Рекомендовать Министерству цифрового развития <…> совместно с ГД проработать вопрос о запрете удалённой работы для граждан — IT-специалистов, выехавших за пределы РФ после начала СВО, связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем, информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры, а также с оборотом персональных данных", — сказано в постановлении.

Также нижняя палата парламента рекомендовала правительству предоставить Роскомнадзору право проводить оперативные проверки операторов персональных данных в связи со случаями утечек таких данных.

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Напомним, предложение вернуться к обсуждению данного вопроса прозвучало от парламентариев 20 февраля. Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев заявлял, что отъезд ряда таких специалистов не оказал значительного ущерба данной отрасли.

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Матвей Константинов
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