Российским IT-специалистам могут запретить работать удалённо, но не всем

Госдума на пленарном заседании рекомендовала Минцифры проработать вопрос о запрете удалённой работы для IT-специалистов, уехавших из России после начала спецоперации. Речь идёт лишь о занятых разработкой государственных информационных систем или оборотом персональных данных.

"Рекомендовать Министерству цифрового развития <…> совместно с ГД проработать вопрос о запрете удалённой работы для граждан — IT-специалистов, выехавших за пределы РФ после начала СВО, связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем, информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры, а также с оборотом персональных данных", — сказано в постановлении.