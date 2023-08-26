Россиянам назвали пять причин купить жильё на вторичном рынке
Эксперт Левченко считает, что вторичный рынок жилья выгоднее для одиноких людей
Приобретение квартиры на вторичном рынке становится популярным трендом, подобное жильё выигрывает в цене и удобном местоположении с развитой инфраструктурой. Эксперт Милана Левченко назвала преимущества покупки такой недвижимости.
В разговоре с "Вечерней Москвой" она отметила, что, во-первых, "вторичка" привлекательна тем, что туда можно заехать и сразу жить. Этот вариант особенно подходит молодым семьям, у которых нет возможности ждать завершения строительства, параллельно арендуя квартиру на стороне или проживая у родственников.
Во-вторых, в отличие от новостроек, такие дома расположены в уже развитых районах, где есть школы, больницы, магазины, детские площадки, транспортные развязки. Это очень удобно, если в семье есть ребёнок. Новостройки же постепенно "обрастают" подобными удобствами, отметила Левченко.
В-третьих, во "вторичку" вкладываются те, кто хочет инвестировать в недвижимость и сдавать жильё в аренду. В-четвёртых, ставки на ипотеку выросли. И если молодые семьи могут рассчитывать на помощь государства, то взрослым и одиноким выгоднее брать "вторичку", она обойдётся дешевле. И, наконец, последний момент: квартиры в новостройке часто требуют ремонта и продаются в "черновой" отделке, поэтому лучше покупать жильё, которое прежний владелец уже обустроил.
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