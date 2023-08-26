Россиянам назвали пять причин купить жильё на вторичном рынке

Приобретение квартиры на вторичном рынке становится популярным трендом, подобное жильё выигрывает в цене и удобном местоположении с развитой инфраструктурой. Эксперт Милана Левченко назвала преимущества покупки такой недвижимости.

В разговоре с "Вечерней Москвой" она отметила, что, во-первых, "вторичка" привлекательна тем, что туда можно заехать и сразу жить. Этот вариант особенно подходит молодым семьям, у которых нет возможности ждать завершения строительства, параллельно арендуя квартиру на стороне или проживая у родственников.

Во-вторых, в отличие от новостроек, такие дома расположены в уже развитых районах, где есть школы, больницы, магазины, детские площадки, транспортные развязки. Это очень удобно, если в семье есть ребёнок. Новостройки же постепенно "обрастают" подобными удобствами, отметила Левченко.

В-третьих, во "вторичку" вкладываются те, кто хочет инвестировать в недвижимость и сдавать жильё в аренду. В-четвёртых, ставки на ипотеку выросли. И если молодые семьи могут рассчитывать на помощь государства, то взрослым и одиноким выгоднее брать "вторичку", она обойдётся дешевле. И, наконец, последний момент: квартиры в новостройке часто требуют ремонта и продаются в "черновой" отделке, поэтому лучше покупать жильё, которое прежний владелец уже обустроил.