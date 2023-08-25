"Роскачество" объяснило, что делать, если затапливают соседи

Устроенный соседями потоп — ситуация нерегулярная, но вполне бытовая, и к ней стоит быть готовыми. В пресс-службе "Роскачества" объяснили, куда обращаться, если вас затопили, и на какую компенсацию можно рассчитывать.

"В первую очередь необходимо обезопасить себя и обесточить квартиру. Если повреждения серьёзные, лучше вообще на время отключить электричество. Если воды очень мало и она далеко от проводки, можно просто выдернуть из розеток все приборы, которые находятся в пострадавшей зоне", — рассказали специалисты "Роскачества" в беседе с RT.

Далее важно убедиться, что всё ценное было убрано из зоны затопления. А ещё закрыть её от детей и животных. После этого специалисты рекомендуют оперативно связаться с соседями и сообщить им о случившейся протечке. Если не удалось, выходите на контакт с аварийной диспетчерской, чтобы специалисты перекрыли воду и остановили протечку.

Если квартира была серьёзно залита и вы понимаете, что материального вреда вашему имуществу не избежать, сделайте снимки потопа, зафиксировав ущерб. Не стоит сразу же обрушивать свой гнев на ваших соседей сверху. Вовсе не обязательно, что в протечке виноваты именно они, добавили эксперты.

Если квартира, из которой вас залили, сдаётся в аренду, то о компенсации ущерба нужно будет разговаривать с её собственником. Также авария может быть на совести управляющей компании, которая не проследила как следует за состоянием водопровода по тем или иным причинам, тогда компенсировать убытки должна именно она, уточнили в "Роскачестве".

Выплатить компенсацию за затопленное жильё может и страховая компания, если ваша недвижимость застрахована от подобных ситуаций. Надо связаться с представителями компании и сообщить о наступлении страхового случая. Если экспертиза докажет, что в случившемся нет вашей вины, вы получите компенсацию. Доказать, что вы непричастны к случившемуся, можно с помощью акта о затоплении. В идеале его лучше составлять в присутствии сотрудника управляющей компании, ТСЖ или диспетчерской службы. Можно обойтись и без них. Достаточно подготовить этот акт в присутствии свидетелей, которыми могут быть другие ваши соседи или гости, посоветовали эксперты.

Ну а в тех ситуациях, когда договориться с виновником потопа не удаётся, вам остаётся только готовиться к суду. В таком случае в первую очередь нужно заказать экспертизу у независимого специалиста с лицензией. Ваших оппонентов по спору стоит предупредить о намерении провести такую оценку. Если результаты подтвердят вашу правоту и вы выиграете суд, то ответчик будет обязан компенсировать расходы на экспертизу, резюмировали в пресс-службе.