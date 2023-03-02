Россияне рассказали, что их больше всего раздражает в соседях

Каждый пятый россиянин (22%) ссорится с соседями из-за потопов в квартире, а чаще всего среди жильцов ближайших квартир встречаются "люди-невидимки", курильщики и "гурманы". К такому выводу пришли специалисты компании "Группа Ренессанс страхование" и онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи и ремонта "ВсеИнструменты.ру", опросив более 1,2 тысячи человек по всей России. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Согласно опросу, также респонденты (21%) часто конфликтуют с соседями из-за того, что те нарушают правила подключения к электросети, что впоследствии приводит к проблемам с подачей электроэнергии. Вместе с тем 18% опрошенных раздражает неприятный запах от приготовления пищи в соседней квартире, а 15% сограждан жалуются на непрошенных гостей в виде насекомых, к примеру клопов и тараканов. Ещё 11% участников опроса заявили, что у них испортилось имущество из-за ремонта у соседей.

Также выяснилось, что большинство россиян (60%) почти не общаются с жителями соседних квартир. Так, 17% опрошенных признались, что стараются избегать встреч с ними, и только 23% респондентов отметили, что постоянно общаются с жильцами дома. В качестве "соседа мечты" треть сограждан (37%) заявили, что хотели бы видеть вежливых и дружелюбных людей. Для 24% респондентов достаточно будет, чтобы человек был чистоплотным, а 13% россиян были бы рады замкнутым интровертам.

При этом чаще всего россияне живут рядом с "людьми-невидимками", о которых вспоминают только по звуку закрывающейся двери (20%). Чуть реже среди соседей встречаются курильщики (16%), а на третьем месте в топе — любители "высокой кухни", запах еды из дома которых распространяется на весь коридор. В пятёрку распространённых типов соседей также вошли люди, из квартир которых постоянно слышны крики взрослых и детей (12%), и соседи-затворники, регулярно заказывающие курьерскую доставку (11%).

Кроме того, соотечественники высказали негативное отношение к тем соседям, которые забывают выключить кран в ванной (10%), любителям вечеринок и плясок (9%), тем, у кого идёт постоянный ремонт (8%), и любителям держать собак, кошек и даже попугаев (7%).