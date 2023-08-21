Зрелищный водопад на складе Wildberries испортил товары на 15 млн
Wildberries оценил примерный ущерб от потопа на складе в Электростали в 15 млн
Склад Wildberries в Подмосковье затопило из-за дождя. Фото © VK / Электросталь, новостная нейтраль
В результате потопа на складе Wildberries в Электростали, по предварительным оценкам, оказались испорчены товары на 15 миллионов рублей. Об этом сообщили РИА "Новости" в компании.
"Предварительная стоимость товаров, пострадавших в результате аномальных осадков в Подмосковье, составляет около 15 миллионов рублей. В эту сумму входят как собственные товары Wildberries, так и товары продавцов платформы: в основном это одежда и обувь", — рассказали представители маркетплейса.
Точный размер ущерба будет подсчитан после завершения инвентаризации. Компания пообещала, что после этого продавцам выплатят компенсацию.
Напомним, накануне Москву и область накрыл сильнейший ливень с грозой и шквалистым ветром. Непогода превратила улицы в реки, вода затопила даже ряд ТЦ, а на складе Wildberries с рухнувшего потолка начал литься зрелищный водопад.