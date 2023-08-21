Зрелищный водопад на складе Wildberries испортил товары на 15 млн

В результате потопа на складе Wildberries в Электростали, по предварительным оценкам, оказались испорчены товары на 15 миллионов рублей. Об этом сообщили РИА "Новости" в компании.

"Предварительная стоимость товаров, пострадавших в результате аномальных осадков в Подмосковье, составляет около 15 миллионов рублей. В эту сумму входят как собственные товары Wildberries, так и товары продавцов платформы: в основном это одежда и обувь", — рассказали представители маркетплейса.