Появилось видео бегства людей со склада Wildberries из-за мощного водопада с потолка
Сотрудники сняли на видео эвакуацию со склада Wildberries в Электростали
Сотрудники сняли на видео эвакуацию со склада Wildberries в подмосковной Электростали в первые минуты после обрушения потолка из-за скопившейся за время ливня воды. Кадры с водопадом оказались в распоряжении SHOT.
Эвакуация сотрудников со склада Wildberries в Электростали. Видео © SHOT
На них видно, что толпа бежит к выходу по щиколотку в воде. При этом цензурных слов для описания происходящего у них нет. Но и снаружи ситуация оказалась не лучше: машины на парковке оказались затоплены. В автомобилях сработала сигнализация.
Напомним, сегодня Москву и область накрыл сильнейший ливень с грозой и шквалистым ветром. Непогода превратила улицы города в реки, из-за чего был объявлен третий, оранжевый уровень погодной опасности. На севере столицы выпало более 40% месячной нормы осадков менее чем за час.