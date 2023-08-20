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20 августа, 16:27

Появилось видео бегства людей со склада Wildberries из-за мощного водопада с потолка

Сотрудники сняли на видео эвакуацию со склада Wildberries в Электростали

Сотрудники сняли на видео эвакуацию со склада Wildberries в подмосковной Электростали в первые минуты после обрушения потолка из-за скопившейся за время ливня воды. Кадры с водопадом оказались в распоряжении SHOT.

Эвакуация сотрудников со склада Wildberries в Электростали. Видео © SHOT

На них видно, что толпа бежит к выходу по щиколотку в воде. При этом цензурных слов для описания происходящего у них нет. Но и снаружи ситуация оказалась не лучше: машины на парковке оказались затоплены. В автомобилях сработала сигнализация.

Море посылок: Зрелищный водопад на складе Wildberries в Электростали попал на видео

Море посылок: Зрелищный водопад на складе Wildberries в Электростали попал на видео

Напомним, сегодня Москву и область накрыл сильнейший ливень с грозой и шквалистым ветром. Непогода превратила улицы города в реки, из-за чего был объявлен третий, оранжевый уровень погодной опасности. На севере столицы выпало более 40% месячной нормы осадков менее чем за час.

Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
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