Появилось видео бегства людей со склада Wildberries из-за мощного водопада с потолка

Сотрудники сняли на видео эвакуацию со склада Wildberries в подмосковной Электростали в первые минуты после обрушения потолка из-за скопившейся за время ливня воды. Кадры с водопадом оказались в распоряжении SHOT.

На них видно, что толпа бежит к выходу по щиколотку в воде. При этом цензурных слов для описания происходящего у них нет. Но и снаружи ситуация оказалась не лучше: машины на парковке оказались затоплены. В автомобилях сработала сигнализация.