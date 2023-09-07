В России могут разрешить пользоваться льготной ипотекой только по месту прописки

В России следует изменить условия получения льготной ипотеки, оставив возможность покупать жильё по ней только по месту прописки. Об этом в беседе с телеканалом "360" заявил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он напомнил, что льготная ипотека является способом решения жилищных проблем, а не инвестиционным механизмом. И возникнуть такие потребности могут только там, где гражданин живёт и работает, а не в другом регионе. В связи с этим, считает парламентарий, государству необходимо прекратить субсидировать займы тем, кто просто решил вложить деньги.

"Выдавать субсидированную ипотеку необходимо только по месту жительства. Московская прописка — покупай в Москве, государство поможет, Курская — в Курске, но ситуации, когда прописка в Курске, но ипотека в Москве, быть не должно!" — указал депутат.

Он пояснил, что львиная доля ипотечных займов приходится на Москву, Санкт-Петербург и Сочи, что и приводит к росту цен на жильё — "перегреву" рынка. В свою очередь такая неоднородность привела к разрастанию "ипотечного пузыря". По словам политика, пока в крупных городах России наблюдался профицит, в остальных квартиры едва догоняли себестоимость.