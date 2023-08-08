Путин пообещал и дальше развивать программы льготной ипотеки

Правительство России продолжит развивать программы льготной ипотеки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию строительной отрасли.

"Мы прекрасно понимаем и отдаём себе отчет, что в значительной степени этот рекордный, так скажем, урожай жилищного строительства связан с ипотекой. Будем всё делать для того, чтобы она продолжалась. Будем работать, будем продолжать", — заверил глава государства.

Вместе с тем российский лидер напомнил, что в настоящее время действуют программы льготной, семейной и дальневосточной ипотеки, а также специальная программа для IT-специалистов. При этом он отметил, что единственное, на что обращает внимание Центробанк, — качество заёмщиков.

"У некоторых заёмщиков уже под 80% расходов, связанных с обслуживанием ипотечных кредитов. Поэтому здесь нужно внимательно смотреть за этим, что мы будем с правительством, с ЦБ делать. Но льготную ипотеку, безусловно, будем поддерживать", — пояснил Путин.