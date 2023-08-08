Путин пообещал и дальше развивать программы льготной ипотеки
Правительство России продолжит развивать программы льготной ипотеки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию строительной отрасли.
"Мы прекрасно понимаем и отдаём себе отчет, что в значительной степени этот рекордный, так скажем, урожай жилищного строительства связан с ипотекой. Будем всё делать для того, чтобы она продолжалась. Будем работать, будем продолжать", — заверил глава государства.
Вместе с тем российский лидер напомнил, что в настоящее время действуют программы льготной, семейной и дальневосточной ипотеки, а также специальная программа для IT-специалистов. При этом он отметил, что единственное, на что обращает внимание Центробанк, — качество заёмщиков.
"У некоторых заёмщиков уже под 80% расходов, связанных с обслуживанием ипотечных кредитов. Поэтому здесь нужно внимательно смотреть за этим, что мы будем с правительством, с ЦБ делать. Но льготную ипотеку, безусловно, будем поддерживать", — пояснил Путин.
Кстати, с начала 2023 года льготной ипотекой воспользовались уже почти полмиллиона тысяч российских семей. По данным главы государства, за полгода свои жилищные условия улучшили 400 тысяч россиян. При этом за это время было введено 24 миллиона квадратных метров — на 8% больше, чем было.
ТАСС / РА / The Kremlin Moscow