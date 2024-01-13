Лишь 15% россиян довольны нынешней работой, каждый второй хочет трудиться меньше

Большинство россиян (54%) желают проводить на работе не более четырёх часов в день, тогда как трудиться в два раза дольше согласны лишь 7% сотрудников. Каждый десятый (12%) заинтересован в зарплате от миллиона рублей, каждый третий (29%) согласен получать до миллиона, а каждый пятый (19%) — от 100 до 250 тысяч рублей.

По данным опроса, проведённого сервисами "Шерри" и Perfluence, нынешним трудоустройством довольны всего 15% респондентов. 27% россиян хотят зарабатывать больше, ещё 25% получают хорошую зарплату, но работают лишь ради денег. При этом 20% хотят сменить отрасль и попробовать себя в другом деле. С результатами исследования ознакомилось издание "Газета.ru".

Большинство граждан РФ в 2023 году сталкивались с переработками. На чрезмерный труд пожаловались 88% опрошенных, из них 63% — женщины. А между тем 5% респондентов сообщили, что работают всего один-два часа в день.