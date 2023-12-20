Влюбился в коллегу: 5 вопросов, которые стоит задать себе, прежде чем назначать свидание

Служебные романы часто возникают по причине того, что люди проводят много времени вместе в офисе. Из-за долгого нахождения рядом (большинство из нас работают в режиме пятидневки) люди начинают видеть друг в друге не только коллег, но и потенциальных партнёров. Если вам кто-то приглянулся в романтическом плане, не спешите сразу звать пассию на свидание, сначала проверьте, готовы ли вы к служебному роману, ответив на эти вопросы.

Смогу ли я совмещать работу и романтику?

Как правильно построить отношения на работе и какие есть минусы? Фото © Shutterstock

Чаще всего неприятные последствия людей, решивших закрутить роман на работе, накрывают в первые месяцы, потому что гормоны бушуют и ни о каких служебных обязанностях не хочется и думать. Все мысли занимает недавно обретённая половинка. Но вы же понимаете, что такое резко изменившееся поведение заметит не только начальство?

Совмещать работу и любовь в офисе можно, если планировать своё время и верно расставлять приоритеты. Важно также разговаривать с партнёром о рабочих задачах и ожиданиях, чтобы избежать конфликтов и недопонимания.

Переживу ли я сплетни?

Даже если кажется, что вы самые великие притворщики, не дающие и намёка на свои недавно начавшиеся отношения, всё равно найдётся несколько человек, которые всё поймут. И тут уже всё зависит от коллектива, в котором вы работаете. Повезёт, если коллеги поздравят. Но могут и начать распускать сплетни, глумиться, сталкивать партнёров лбами и просто за их спинами перемывать косточки. Поэтому, прежде чем начать отношения, спросите себя: "Такое внимание к себе я переживу нормально?"

Мне точно нравится этот человек?

Иногда случается и такое: человек кажется привлекательным из-за недоступности или особой атмосферы вокруг. В данном случае это игра в прятки от всех, что и может подстёгивать желание быть с тем или иным человеком. Представьте, что скрываться больше не надо. Человек всё ещё вас привлекает?

В трудовом договоре нет запрета на служебные романы?

Служебный роман: какие есть риски и что важно знать до того, как решите играть в любовь. Фото © Shutterstock

Очень важно точно вспомнить, нет ли в вашей компании запрета на служебные романы. Есть места, где юридически запрещена любовь между коллегами, есть места, где непосредственное начальство может закрыть на это глаза или, наоборот, порадоваться. Всё равно, чтобы не подставить ни себя, ни любимую половинку, стоит выяснить этот нюанс заранее.

Повлияет ли расставание на мою продуктивность?