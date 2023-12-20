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20 декабря, 14:00

Что надеть на корпоратив, чтобы стать звездой вечера: 5 модных элементов

Хотите покорить коллег и выделяться в толпе монотонных образов на корпоративе? У нас есть несколько модных лайфхаков, которые помогут вам сиять и купаться во внимании праздничным вечером.

Декабрь. Конец года. Период аврала на работе. Так хочется гореть не только вместе с дедлайнами, но и позволить себе загореться яркой звездой на новогоднем корпоративе! И тут в голову лезут бесконечные мысли, что надеть, как выделиться среди коллег, чтобы в памяти остались самые приятные воспоминания о вечере? В этой статье поделимся актуальными модными тенденциями в сезоне осень-зима 23/24. А также подскажем, как подобрать качественные вещи для своего новогоднего образа.

1. Корсет

Что надеть на корпоратив: 5 модных трендов. Фото © Shutterstock

Что надеть на корпоратив: 5 модных трендов. Фото © Shutterstock

Долгоиграющий тренд, который с периода весна-лето 2021 стал проникать с подиумов в повседневную жизнь, что не отменяет его актуальность и для вечерних нарядов. За последние годы дизайнеры бесконечно много раз переосмыслили конструкцию этого предмета гардероба. И если вы решили использовать в своём образе корсет, то постарайтесь найти какой-либо необычный, фантазийный вариант, чтобы наверняка выделиться среди тех, кто тоже решит обратить внимание на этот тренд.

2. Микробюстгальтер

Микробюсгальтер стал логичным этапом в эволюции моды на ношение нижнего белья напоказ, что мы также видим на подиумах последние несколько лет. "Тренд для сильных духом. Если вы готовы к смелым решениям, то можно надеть бралетт с пиджаком или сетчатой блузой", рассказывает Максим Дроздов, создатель ателье бальных, вечерних платьев, сценических костюмов Entropy.

3. Вещи цвета металлик

Стильный образ на корпоратив: коллеги обзавидуются! Фото © Freepik

Стильный образ на корпоратив: коллеги обзавидуются! Фото © Freepik

Новогодний корпоратив — отличный повод надеть что-то сияющее. И тренд нынешнего сезона на металлические фактуры здесь очень кстати. Речь идёт не только об уже привычных всем пайетках. Современные материалы очень разнообразны: различные виды трикотажа, шифона с напылением, искусственная кожа с зеркальной поверхностью. Даже самые искушённые модники могут найти что-то необычное.

4. Драпировки

Драпировки являются неотъемлемой частью вечерних нарядов.

Максим Дроздов

Создатель ателье бальных, вечерних платьев, сценических костюмов

<p>Драпировки являются неотъемлемой частью вечерних нарядов.</p>
<p>Драпировки являются неотъемлемой частью вечерних нарядов.</p>

Если вам нравится такой приём дизайна, то обратите внимание на вещи с ассиметричными, небрежными складками. Именно такие естественные формы драпировок являются сейчас наиболее актуальными. Материалы могут быть как плотными (например атлас, бархат), так и лёгкими (трикотажная сетка, шифон).

5. Цвета

Как правильно подбирать наряд на корпоратив и какие есть популярные тренды? Фото © Shutterstock

Как правильно подбирать наряд на корпоратив и какие есть популярные тренды? Фото © Shutterstock

Помимо вечных классических чёрного и белого цветов, актуальными в сезоне осень-зима 23/24 являются ярко-красный, тёплый пепельный (его точное название по системе Pantone – Lava Smoke Grey) и жёлтый в различных вариациях. "Подбирая тон наряда, помните про свой цветотип, ведь только правильно подобранный оттенок одежды подчеркнёт вашу красоту", подчёркивает Максим Дроздов.

Если знание модных трендов позволит создать актуальный, свежий образ, то знание правил выбора качественных вещей поможет максимально расслабиться на празднике и не думать, всё ли в порядке с нарядом.

Максим Дроздов

Создатель ателье бальных, вечерних платьев, сценических костюмов

<p>Если знание модных трендов позволит создать актуальный, свежий образ, то знание правил выбора качественных вещей поможет максимально расслабиться на празднике и не думать, всё ли в порядке с нарядом.</p>
<p>Если знание модных трендов позволит создать актуальный, свежий образ, то знание правил выбора качественных вещей поможет максимально расслабиться на празднике и не думать, всё ли в порядке с нарядом.</p>

Материалы

В контексте повседневной одежды мы могли бы рассуждать с вами о наличии натуральных волокон в составе ткани. Однако сейчас речь идёт о ярком, новогоднем образе. Некоторые материалы, например, зеркальная кожа, могут быть сделаны только из синтетического сырья. Поэтому в данном случае внимание стоит обратить больше на износостойкость. Подвергнув материал изделия различным механическим воздействиям, можно понять, стоит ли ожидать от него каких-то сюрпризов в процессе носки.

Швы

Очень важно оценить, было ли корректным натяжение нитей при пошиве изделия.

Максим Дроздов

Создатель ателье бальных, вечерних платьев, сценических костюмов

<p>Очень важно оценить, было ли корректным натяжение нитей при пошиве изделия. </p>
<p>Очень важно оценить, было ли корректным натяжение нитей при пошиве изделия. </p>

Если при растяжении сшитых деталей в стороны видны нитки шва, то лучше отказаться от покупки такого изделия, так как велика вероятность разрыва этих швов.

Застёжки

На что важно обращать внимание, выбираю одежду и наряд на корпоратив? Фото © Freepik / rawpixel.com

На что важно обращать внимание, выбираю одежду и наряд на корпоратив? Фото © Freepik / rawpixel.com

Если вещь застёгивается на пуговицы, проверьте петли — они должны быть аккуратно прорезаны, без торчащих нитей. Если в качестве застёжки выступает молния, проверьте, насколько плавно она застёгивается и расстёгивается. Выдернутую собачку вставить обратно очень сложно, а иногда и невозможно, что потребует замены молнии целиком.

ВТО

При покупке пиджаков, брюк и других изделий, ключевую роль в посадке которых играет влажно-тепловая обработка (ВТО), стоит обратить пристальное внимание на отсутствие нарушения технологии. К сожалению, иногда на изделиях можно увидеть ласы (блестящие дефектные участки). Их наличие говорит о неправильной обработке изделия.

Требования к уходу

Чтобы одежда радовала вас не один вечер, важно изучить рекомендуемый режим стирки, глажки изделия. Некоторые вещи не предназначены для стирки в бытовых условиях и могут быть приведены в порядок только в химчистке.

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Freepik / halayalex

Ольга Годуненко
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