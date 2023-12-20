Что надеть на корпоратив, чтобы стать звездой вечера: 5 модных элементов

Декабрь. Конец года. Период аврала на работе. Так хочется гореть не только вместе с дедлайнами, но и позволить себе загореться яркой звездой на новогоднем корпоративе! И тут в голову лезут бесконечные мысли, что надеть, как выделиться среди коллег, чтобы в памяти остались самые приятные воспоминания о вечере? В этой статье поделимся актуальными модными тенденциями в сезоне осень-зима 23/24. А также подскажем, как подобрать качественные вещи для своего новогоднего образа.

1. Корсет

Что надеть на корпоратив: 5 модных трендов. Фото © Shutterstock

Долгоиграющий тренд, который с периода весна-лето 2021 стал проникать с подиумов в повседневную жизнь, что не отменяет его актуальность и для вечерних нарядов. За последние годы дизайнеры бесконечно много раз переосмыслили конструкцию этого предмета гардероба. И если вы решили использовать в своём образе корсет, то постарайтесь найти какой-либо необычный, фантазийный вариант, чтобы наверняка выделиться среди тех, кто тоже решит обратить внимание на этот тренд.

2. Микробюстгальтер

Микробюсгальтер стал логичным этапом в эволюции моды на ношение нижнего белья напоказ, что мы также видим на подиумах последние несколько лет. "Тренд для сильных духом. Если вы готовы к смелым решениям, то можно надеть бралетт с пиджаком или сетчатой блузой", — рассказывает Максим Дроздов, создатель ателье бальных, вечерних платьев, сценических костюмов Entropy.

3. Вещи цвета металлик

Стильный образ на корпоратив: коллеги обзавидуются! Фото © Freepik

Новогодний корпоратив — отличный повод надеть что-то сияющее. И тренд нынешнего сезона на металлические фактуры здесь очень кстати. Речь идёт не только об уже привычных всем пайетках. Современные материалы очень разнообразны: различные виды трикотажа, шифона с напылением, искусственная кожа с зеркальной поверхностью. Даже самые искушённые модники могут найти что-то необычное.

4. Драпировки

Драпировки являются неотъемлемой частью вечерних нарядов. Максим Дроздов Создатель ателье бальных, вечерних платьев, сценических костюмов

Если вам нравится такой приём дизайна, то обратите внимание на вещи с ассиметричными, небрежными складками. Именно такие естественные формы драпировок являются сейчас наиболее актуальными. Материалы могут быть как плотными (например атлас, бархат), так и лёгкими (трикотажная сетка, шифон).

5. Цвета

Как правильно подбирать наряд на корпоратив и какие есть популярные тренды? Фото © Shutterstock

Помимо вечных классических чёрного и белого цветов, актуальными в сезоне осень-зима 23/24 являются ярко-красный, тёплый пепельный (его точное название по системе Pantone – Lava Smoke Grey) и жёлтый в различных вариациях. "Подбирая тон наряда, помните про свой цветотип, ведь только правильно подобранный оттенок одежды подчеркнёт вашу красоту", — подчёркивает Максим Дроздов.

Если знание модных трендов позволит создать актуальный, свежий образ, то знание правил выбора качественных вещей поможет максимально расслабиться на празднике и не думать, всё ли в порядке с нарядом. Максим Дроздов Создатель ателье бальных, вечерних платьев, сценических костюмов

Материалы

В контексте повседневной одежды мы могли бы рассуждать с вами о наличии натуральных волокон в составе ткани. Однако сейчас речь идёт о ярком, новогоднем образе. Некоторые материалы, например, зеркальная кожа, могут быть сделаны только из синтетического сырья. Поэтому в данном случае внимание стоит обратить больше на износостойкость. Подвергнув материал изделия различным механическим воздействиям, можно понять, стоит ли ожидать от него каких-то сюрпризов в процессе носки.

Швы

Очень важно оценить, было ли корректным натяжение нитей при пошиве изделия. Максим Дроздов Создатель ателье бальных, вечерних платьев, сценических костюмов

Если при растяжении сшитых деталей в стороны видны нитки шва, то лучше отказаться от покупки такого изделия, так как велика вероятность разрыва этих швов.

Застёжки

На что важно обращать внимание, выбираю одежду и наряд на корпоратив? Фото © Freepik / rawpixel.com

Если вещь застёгивается на пуговицы, проверьте петли — они должны быть аккуратно прорезаны, без торчащих нитей. Если в качестве застёжки выступает молния, проверьте, насколько плавно она застёгивается и расстёгивается. Выдернутую собачку вставить обратно очень сложно, а иногда и невозможно, что потребует замены молнии целиком.

ВТО

При покупке пиджаков, брюк и других изделий, ключевую роль в посадке которых играет влажно-тепловая обработка (ВТО), стоит обратить пристальное внимание на отсутствие нарушения технологии. К сожалению, иногда на изделиях можно увидеть ласы (блестящие дефектные участки). Их наличие говорит о неправильной обработке изделия.

Требования к уходу