10 неожиданных рентгеновских снимков, которые точно вас удивят

"Пришла на консультацию по поводу моих зубов мудрости. Мне разрешили не снимать пирсинг", — dist0rtе.

Фото © Reddit / dist0rte

Фото © Reddit / RyanReynoldsWrap

"Рентгеновский снимок акулы-молота", — Fishguy_FHL.

Фото © Х / Fishguy_FHL

"У меня редкое заболевание под названием клейдокраниальный дизостоз. Сегодня мне сделали первый рентген зубов, и у меня... много лишних", — NicolasNSane.

Фото © Reddit / NicolasNSane

"Рентгенограмма стоп моего сына", — jsams18.

Фото © Reddit / jsams18

"Дочь взяла свою игрушку Свинку Пеппу на рентген", — cynicalslacker.

Фото © Reddit / cynicalslacker

"Лечение ревматоидного артрита. До и после", — joshuas3.

Фото © Reddit / JoshuaS3, joshuas3

"Рентгеновский снимок морского конька", — kitsua.

Фото © Reddit / kitsua

"Девочка волновалась, что рентгеновский аппарат может сделать больно, поэтому я быстро сделал снимок её игрушечной лисы, чтобы показать, что всё будет в порядке", — nfreni.

Фото © Reddit / nfreni

"Мне разрешили не снимать очки во время рентгена. Выглядит круто!" — Shahzoodo.