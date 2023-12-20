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20 декабря, 05:00

10 неожиданных рентгеновских снимков, которые точно вас удивят

Казалось бы, ну что может быть интересного в рентгеновских снимках! Тем не менее пользователи Сети делятся такими шедеврами, что вы тоже захотите их увидеть. Давайте приступать.

"Пришла на консультацию по поводу моих зубов мудрости. Мне разрешили не снимать пирсинг", — dist0rtе.

Фото © Reddit / dist0rte

Фото © Reddit / dist0rte

"Беременная собака", — RyanReynoldsWrap.

Фото © Reddit / RyanReynoldsWrap

Фото © Reddit / RyanReynoldsWrap

"Рентгеновский снимок акулы-молота", — Fishguy_FHL.

Фото © Х / Fishguy_FHL

Фото © Х / Fishguy_FHL

"У меня редкое заболевание под названием клейдокраниальный дизостоз. Сегодня мне сделали первый рентген зубов, и у меня... много лишних", — NicolasNSane.

Фото © Reddit / NicolasNSane

Фото © Reddit / NicolasNSane

"Рентгенограмма стоп моего сына", — jsams18.

Фото © Reddit / jsams18

Фото © Reddit / jsams18

"Дочь взяла свою игрушку Свинку Пеппу на рентген", — cynicalslacker.

Фото © Reddit / cynicalslacker

Фото © Reddit / cynicalslacker

"Лечение ревматоидного артрита. До и после", — joshuas3.

Фото © Reddit / JoshuaS3, joshuas3

Фото © Reddit / JoshuaS3, joshuas3

"Рентгеновский снимок морского конька", — kitsua.

Фото © Reddit / kitsua

Фото © Reddit / kitsua

"Девочка волновалась, что рентгеновский аппарат может сделать больно, поэтому я быстро сделал снимок её игрушечной лисы, чтобы показать, что всё будет в порядке", — nfreni.

Фото © Reddit / nfreni

Фото © Reddit / nfreni

"Мне разрешили не снимать очки во время рентгена. Выглядит круто!" Shahzoodo.

Фото © Reddit / Shahzoodoo

Фото © Reddit / Shahzoodoo

10 фото из заброшенных домов, от одного взгляда на которые по спине бегут мурашки

10 фото из заброшенных домов, от одного взгляда на которые по спине бегут мурашки

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Reddit / jsams18, Shahzoodoo

Сергей Трофимов
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