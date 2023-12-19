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19 декабря, 16:00

Три варианта декора новогодней ёлки, что все гости потеряют дар речи

До Нового года чуть меньше двух недель! А это значит, что многие из вас начинают не только закупаться ёлками, но и думать, как их стильно украсить. И у нас есть для вас несколько интересных предложений.

Новый год — праздник, который заставляет проникнуться особой атмосферой волшебства. И подойти к подготовке к главной ночи в году стоит ответственно. Первым делом следует определиться с декором ёлки. Дизайнер Анна Устюжанинова делится тремя идеями по украшению праздничного дерева.

Монохромные решения

Модный дизайн новогодней ёлки в 2024 году. Фото © Shutterstock

Модный дизайн новогодней ёлки в 2024 году. Фото © Shutterstock

Пёстрые, кричащие и несочетающиеся между собой игрушки уже не в моде. В этом сезоне ставку стоит делать на лаконичность. Монохромные дизайн-решения подойдут идеально. Обратите внимание на классику — белые, светло-голубые или золотые шары разных размеров. "А если хотите чего-то особенного, попробуйте украсить ёлку в цвете приближающегося года по версии Pantone — нежно-персиковый оттенок освежит пространство и точно выделит вашу ёлку из тысячи других", — предлагает свой вариант эксперт.

Тематическая ёлка

Самые интересные и необычные варианты дизайна новогодней ёлки. Фото © Shutterstock

Самые интересные и необычные варианты дизайна новогодней ёлки. Фото © Shutterstock

Другой вариант — украсить дерево в тематике фильма или книги, которые ассоциируются с Новым годом. Самый наглядный пример — Щелкунчик. Попробуйте использовать фигурки героев произведения в декоре. Главное — не переусердствуйте. Такие игрушки не должны располагаться слишком близко друг к другу, иначе ёлка будет создавать визуальный шум, а не погружать в атмосферу любимого произведения.

Бусы и искусственный снег

Три необычных дизайна для ёлки. Фото © Shutterstock

Три необычных дизайна для ёлки. Фото © Shutterstock

Одно из самых простых, но эффектных решений. Если под конец года сил на придумывание декора и поиск игрушек уже не осталось, попробуйте этот способ. "С помощью баллончика с искусственным снегом создайте эффект напыления на концах веток ёлки. А далее равномерно украсьте декоративными бусами. Такое решение будет отсылать к сказочному заснеженному дереву посреди леса и создавать ощущение сказки", подсказывает дизайнер и шеф-редактор журнала "Я так живу".

Европу и Америку захлестнула любовь к России и СССР — посмотрите на их ёлки

Европу и Америку захлестнула любовь к России и СССР — посмотрите на их ёлки

Обложка ©

Shutterstock

Елизавета Терешкова
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