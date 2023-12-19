Что подарить дедушке на Новый год: подборка классных идей для тех, кому "ничего не надо" "Да мне ничего не нужно!" — спорим, каждый из вас хотя бы раз слышал такую фразу от дедушки или бабушки? Но ведь оставить их без подарка на такой светлый праздник тоже так себе вариант, согласитесь. 19 декабря, 15:30 Обложка © Shutterstock

Близится самый тёплый, уютный и душевный праздник — Новый год. Предновогодняя пора — это время, когда можно прийти в магазин и пропасть там на целый день, выбирая новые украшения для дома. Это период приятных хлопот, выбора самых красивых ёлочных игрушек и составления меню для новогоднего стола, за которым под бой курантов соберётся вся семья.

Но вместе с этим декабрь — это ещё и пора, когда нужно придумать и закупить подарки для близких. А для некоторых из них выбор подарка тот ещё квест! Мы решили попробовать разгадать этот ребус и всё-таки подобрать подарок тому, кому "ничего не нужно".

1. Подарок своими руками

Что подарить дедушке на Новый год: идеи классных подарков. Фото © Shutterstock

Надо понимать, что наши бабушки и дедушки действительно зачастую далеки от современности: им неинтересны новые гаджеты, они не следят за трендами (и даже слова такого, скорее всего, не знают). Если спросить, какое желание они бы загадали под бой курантов, чаще всего ответ будет из разряда "Чтобы все были здоровы" или "Чтобы у детей всё было хорошо".

Это люди, которые особо ценят семейный очаг и берегут его тепло. Исходя из этого и нужно выбирать подарок. Если вы умеете собственными руками вязать, шить, рисовать, лепить из глины какую-нибудь посуду — да что угодно, — обязательно используйте навык, подойдите к подарку с душой. Вот увидите, они обязательно это оценят!

2. Подарите что-нибудь для дома

4 идеи для подарка дедушке, которые он точно оценит. Фото © Shutterstock

Помните, что наши бабушки и дедушки чаще всего больше времени проводят именно дома. Выберите что-нибудь, что добавит уюта семейному очагу. Дедушка давно жалуется на неудобное кресло перед телевизором? Купите ему новое! Бабушка расстраивается, что на старой сковородке пригорают пирожки? Подарите другую! Будьте чуть внимательнее к деталям.

3. Подарок по интересам

Подарки старшим родственникам на Новый год. Фото © Shutterstock

Обратите внимание, чем увлекаются ваши близкие. Например, дедушка любит читать книги — подарите ему много новых. Заядлым огородникам можно вручить рассаду новых сортов огурцов, помидоров, семена красивых цветов, которых у бабушки ещё не было, и так далее.

4. Дарите эмоции, а не вещи

Как выбрать лучший подарок на Новый год для дедушки. Фото © Shutterstock

Арендуйте на Новый год загородный домик и организуйте тёплое семейное торжество, отвезите туда своих бабушек и дедушек и соберите за большим столом всех самых близких. Они обязательно оценят такой праздник. Только аккуратнее с идеями для подарков — не подарите то, за что вас возненавидят.

Авторы Виктория Дитрих