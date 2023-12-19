Потерянный брат-близнец Киркорова покоряет американский TikTok с песней "Нирваны"

25-летний американский музыкант CJ Hedgepeth внезапно стал знаменитостью, но его музыкальный талант тут совсем ни при чём. Всё дело в необычной внешности парня. Правда, эту "необычность" могут оценить разве что жители России. Юноша вызвал бурный интерес в русскоязычном сегменте "Тиктока" из-за своей схожести с нашим, отечественным, всеми любимым Филиппом Киркоровым. Вот пара кадров для сравнения.

В Америке нашли двойника Филиппа Киркорова. Видео © TikTok / seejaecj

Hedgepeth родом из Центральной Вирджинии, он активно делится своими музыкальными работами в "Тиктоке". Перепевает "Нирвану", других рокеров, а также часто хвастается своими песнями в жанре гранж. Но после того, как русскоязычные пользователи нашли парня, они быстро придумали шуточное название для его собственного стиля — "Кир-core". Также посоветовали подумать над новым сценическим псевдонимом. На выбор два варианта: "Филипп Кобейн" и "Курт Киркоров". Ведь сходство и правда сильно!

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cj.hedgepeth, © TikTok / seejaecj

Сам Hedgepeth к своему сходству с Киркоровым отнёсся с юмором, поддерживая шутки в комментариях и видео. Когда у него спросили, Киркоров ли он, он так и ответил: "Да". А недавно и вовсе посвятил этому совпадению отдельный ролик, где склеил себя с кадрами, на которых был Филипп Бедросович.

Видео © TikTok / seejaecj