Потерянный брат-близнец Киркорова покоряет американский TikTok с песней "Нирваны"
Оказывается, в Штатах есть свой Филипп Бедросович! Может, не такой шикарный и популярный, но вам он тоже понравится. Интересно, а двойник Пугачёвой у них тоже имеется?
25-летний американский музыкант CJ Hedgepeth внезапно стал знаменитостью, но его музыкальный талант тут совсем ни при чём. Всё дело в необычной внешности парня. Правда, эту "необычность" могут оценить разве что жители России. Юноша вызвал бурный интерес в русскоязычном сегменте "Тиктока" из-за своей схожести с нашим, отечественным, всеми любимым Филиппом Киркоровым. Вот пара кадров для сравнения.
В Америке нашли двойника Филиппа Киркорова. Видео © TikTok / seejaecj
Hedgepeth родом из Центральной Вирджинии, он активно делится своими музыкальными работами в "Тиктоке". Перепевает "Нирвану", других рокеров, а также часто хвастается своими песнями в жанре гранж. Но после того, как русскоязычные пользователи нашли парня, они быстро придумали шуточное название для его собственного стиля — "Кир-core". Также посоветовали подумать над новым сценическим псевдонимом. На выбор два варианта: "Филипп Кобейн" и "Курт Киркоров". Ведь сходство и правда сильно!
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cj.hedgepeth, © TikTok / seejaecj
Сам Hedgepeth к своему сходству с Киркоровым отнёсся с юмором, поддерживая шутки в комментариях и видео. Когда у него спросили, Киркоров ли он, он так и ответил: "Да". А недавно и вовсе посвятил этому совпадению отдельный ролик, где склеил себя с кадрами, на которых был Филипп Бедросович.
Видео © TikTok / seejaecj
Ситуация необычная и очень забавная. Сразу понимаешь, в каком удивительном мире мы живём, когда из-за соцсетей границы между культурами просто исчезают. Hedgepeth не только приобрёл популярность среди русскоязычной аудитории, но и добавил в свою музыку уникальный элемент, который завоёвывает сердца слушателей по всему миру.
Wow
"Подачки не нужны": Кто из братьев Шепс устроил разборки в финале "Битвы сильнейших" и покинул проект
сегодня в 14:00
Кризис в отношениях: 5 рабочих способов, как пройти вместе через испытания и вернуть любовь
сегодня в 11:00
Что можно и что нельзя делать в День Николая Чудотворца — 19 декабря
сегодня в 10:00
Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / cj.hedgepeth, © ТАСС / Вадим Тараканов