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20 декабря, 02:44

Убьёте чудо: Россиян призвали не мешать детям верить в Деда Мороза

Психолог Малетина: Вера в Деда Мороза говорит о нормальном развитии ребёнка

Вера ребёнка в новогоднее чудо и главного персонажа праздника — Деда Мороза — является своеобразным показателем его нормального эмоционального развития. Родители не должны препятствовать этому процессу, чтобы не травмировать чадо "гиперреалистичной обстановкой", считает психолог Наталия Малетина.

"В дошкольном возрасте уверенность в том, что сказочные персонажи существуют, абсолютно нормальна. Это определённый показатель развития кругозора, мышления и воображения ребёнка", — поделилась эксперт.

Даже если ребёнок случайно узнал в Деде Морозе переодетого отца, родителям нужно сымпровизировать и сказать, что дедушка просто устал и попросил папу о помощи. Иначе вера ребёнка в чудо будет навсегда растоптана. По мере взросления малыши сами осознают происходящее и поймут, что волшебства не бывает. Главное, в этот момент не высмеивать детскую наивность словами "как ты мог в это верить".

"По мере развития мышления, представлений об окружающем мире дети научаются различать сказку и реальность. Поэтому каких-то специальных бесед на эту тему проводить не нужно", — отметила психолог в беседе с "Москвой 24".

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Ещё убить в ребёнке веру в чудо можно неправильно выбранным подарком, рассказывал Лайф ранее. Чтобы не спугнуть волшебство праздника, лучше отказаться от сюрприза в виде денег.

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Freepik / user15285612

Илья Пушкарев
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