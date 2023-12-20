Убьёте чудо: Россиян призвали не мешать детям верить в Деда Мороза

Вера ребёнка в новогоднее чудо и главного персонажа праздника — Деда Мороза — является своеобразным показателем его нормального эмоционального развития. Родители не должны препятствовать этому процессу, чтобы не травмировать чадо "гиперреалистичной обстановкой", считает психолог Наталия Малетина.

"В дошкольном возрасте уверенность в том, что сказочные персонажи существуют, абсолютно нормальна. Это определённый показатель развития кругозора, мышления и воображения ребёнка", — поделилась эксперт.

Даже если ребёнок случайно узнал в Деде Морозе переодетого отца, родителям нужно сымпровизировать и сказать, что дедушка просто устал и попросил папу о помощи. Иначе вера ребёнка в чудо будет навсегда растоптана. По мере взросления малыши сами осознают происходящее и поймут, что волшебства не бывает. Главное, в этот момент не высмеивать детскую наивность словами "как ты мог в это верить".

"По мере развития мышления, представлений об окружающем мире дети научаются различать сказку и реальность. Поэтому каких-то специальных бесед на эту тему проводить не нужно", — отметила психолог в беседе с "Москвой 24".