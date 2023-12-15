"Лучше помолиться Богу": В РПЦ выступили против популярной новогодней традиции

Для достижения заветной мечты нужно трудиться, а не акцентировать внимание на суевериях, сжигая бумажку с пожеланиями в новогоднюю ночь. С таким заявлением выступил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Церковь относится к суевериям плохо. Конечно, никакую сожжённую бумагу в стаканах мы не можем никак одобрить", — сказал представитель РПЦ в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По словам Кипшидзе, Церковь одобряет людей, которые преследуют благие цели. Он также подчеркнул, что при наличии мотивации человек попросту не будет прибегать к каким-либо суевериям. Лучше в этой ситуации просто помолиться Богу, убеждён он.