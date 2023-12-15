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15 декабря, 10:11

"Лучше помолиться Богу": В РПЦ выступили против популярной новогодней традиции

Кипшидзе: Церковь не одобряет сжигание бумажки с пожеланиями на Новый год

Для достижения заветной мечты нужно трудиться, а не акцентировать внимание на суевериях, сжигая бумажку с пожеланиями в новогоднюю ночь. С таким заявлением выступил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Церковь относится к суевериям плохо. Конечно, никакую сожжённую бумагу в стаканах мы не можем никак одобрить", — сказал представитель РПЦ в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

По словам Кипшидзе, Церковь одобряет людей, которые преследуют благие цели. Он также подчеркнул, что при наличии мотивации человек попросту не будет прибегать к каким-либо суевериям. Лучше в этой ситуации просто помолиться Богу, убеждён он.

Узнав об этих последствиях, вы передумаете есть бумажки с желаниями в новогоднюю ночь

Узнав об этих последствиях, вы передумаете есть бумажки с желаниями в новогоднюю ночь

Ранее Лайф узнал, что больше всего россияне хотят получить на Новый год подарок, связанный с карьерой. Так, каждый третий хотел бы увеличения дохода, а каждый шестой (19%) хочет попросить у Деда Мороза новую профессию.

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Наталья Исакова
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