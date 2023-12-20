3 обряда на любовь и семейное счастье во время ретроградного Меркурия

Новый 2024 год по лунному календарю будет годом Дракона, одного из самых мощных и величественных знаков зодиака. Наступление этого года сопровождается большим интересом и трепетными ожиданиями. Верится, что он принесёт с собой мощную энергию творчества, силу и удачу для всех, кто готов её принять.

Одним из ключевых астрологических событий 2024 года будет ретроградность Меркурия. Она пройдёт через все три земных знака, оказывая влияние на многие сферы жизни. Важно помнить, что ретроградность планеты также может оказывать влияние на нашу психическую и эмоциональную стабильность, поэтому будьте более внимательны к своим чувствам в этот период. Во время ретроградности Меркурия общение становится менее гладким, мы можем столкнуться с проблемами в обмене информацией, коммуникации и не только.

Когда первый период ретроградного Меркурия 2024?

Ретроградный меркурий 2024 — даты и особенности влияния. Фото © Shutterstock

Меркурий будет ретроградным с 13 декабря 2023-го по 2 января 2024-го. От планеты зависят многие факторы нашей жизни, поэтому в этот период воздержитесь от планирования тех дел, успех которых зависит от влияния внешних обстоятельств. В это время не совершайте крупных покупок, не заключайте сделок, от которых зависит будущее. Во время ретроградного перемещения Меркурий может создать перебои в обмене информацией и конфликты в деловых и семейных отношениях. Однако это также благоприятный период для задумчивости и переоценки своих действий и планов.

Обряды для привлечения любви и семейного счастья во время ретроградного Меркурия

Любовная магия: как приманить во время ретроградности любовь и счастье. Фото © Shutterstock

Встреча нового 2024 года считается очень важным событием, которое можно использовать для привлечения любви и семейного счастья. А время ретроградности обычно непростое. Но именно в этот период можно совершить действия, направленные на достижение благополучия в личной жизни. Во время обрядов, о которых мы расскажем, нужно подумать о своих желаниях и намерениях, связанных с отношениями. Вот несколько ритуалов, которые могут помочь вам обрести искреннюю любовь и семейное счастье в новом году.

1. Обряд с чашей вина

Для этого ритуала вам понадобится чаша, алкогольный напиток и красная свеча. Зажгите её и налейте в чашу вина. Подумайте о своём желании, связанном с любовью и семьёй, и назовите его вслух. Затем выпейте половину, а остаток напитка вылейте на землю или в реку. Этот обряд должен помочь вам привлечь искреннюю любовь и создать счастливую семью.

2. Обряд с мантией

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Этот обряд хорошо подходит тем, кто хочет найти свою вторую половинку или укрепить семейные узы. Необходимо сшить или купить новую мантию в красном цвете. Наденьте вещь на себя и встаньте у окна, обращённого к востоку. Наблюдайте за восходом солнца и представляйте, как ваше сердце наполняется любовью и счастьем. Во время этого ритуала важно быть открытыми для новых возможностей и готовыми принять перемены в свою жизнь.

3. Обряд с розами

Розы считаются символом любви и страсти. Для этого обряда вам понадобятся семь красных цветов. Зажгите свечу и поставьте её перед собой. Один за другим разместите розы перед свечой и произнесите желание о любви и семейном счастье. Представьте, как эти розы приносят чистую и светлую привязанность в вашу жизнь. После этого можно оставить цветы на алтаре или положить их в вазу с водой. Ритуал способен привлечь любовь в вашу жизнь и укрепить её.