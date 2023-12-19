Астролог реабилитировала високосный год, развеяв миф о его негативности

Распространённое мнение о негативности високосного года — а именно таким будет приближающийся 2024-й — является в корне неверным. Об этом "Тульской службе новостей" сообщила астролог Анна Подпальная.

"Я считаю, что с високосным годом связан самый большой и распространённый миф. Выходить замуж можно, детей рожать можно, менять работу тоже. Зачем откладывать свою жизнь и счастье из-за каких-то суеверий?" — заявила эзотерик.

По её словам, важен настрой самого человека. Если он считает, что пришло тяжёлое и страшное время, то случиться чему-то светлому в его жизни будет сложно. А если относиться к 29 февраля просто как к дополнительному шансу на что-то хорошее, жизнь станет значительно приятнее.