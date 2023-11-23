Придаст силу владельцу: Астролог объяснила, какой талисман принесёт удачу и деньги
Астролог Грохотова: Удачу приносят только те талисманы, в которые верят
Талисманы и правда приносят удачу, но только те, в которые человек искренне верит. Об этом "Москве 24" рассказала астролог Анастасия Грохотова. По её словам, стоит выбирать оберег, который кажется особенным и соответствует мечтам и ценностям.
Она пояснила, что талисманы, амулеты и обереги должны синхронизироваться с энергией человека. Поэтому их выбор — это не какая-то случайность. Они должны служить немыми и мудрыми советчиками, которые защищают от негатива и напоминают о выбранном пути.
Есть также универсальные символы, которые традиционно считаются приносящими удачу. Среди них четырёхлистный клевер и подкова, перевёрнутая вверх. В ряде культур черепаха олицетворяет долголетие и стабильность, слон — благосостояние, особенно если хобот направлен вверх.
"Но всё же ключ к настоящему привлечению удачи и денег лежит в персонализации талисмана. Его сила заключается не в объективных магических способностях, а в умении придавать уверенность владельцу и сосредотачивать его внимание на целях и стремлениях. А его магия активируется верой в него и в цели, которые человек перед собой ставит", — пояснила Грохотова.
Она также напомнила, что талисманы часто при длительном использовании нужно "перезаряжать". Чтобы освежить энергию, нужно омывать оберег в проточной воде или поместив на время под солнечный или лунный свет.
А ещё талисманами могут быть домашние животные. Ранее Лайф выяснил, что существуют определённые породы кошек, которые сильны в магии и могут притягивать к себе счастье и удачу.
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