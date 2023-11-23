Придаст силу владельцу: Астролог объяснила, какой талисман принесёт удачу и деньги

Талисманы и правда приносят удачу, но только те, в которые человек искренне верит. Об этом "Москве 24" рассказала астролог Анастасия Грохотова. По её словам, стоит выбирать оберег, который кажется особенным и соответствует мечтам и ценностям.

Она пояснила, что талисманы, амулеты и обереги должны синхронизироваться с энергией человека. Поэтому их выбор — это не какая-то случайность. Они должны служить немыми и мудрыми советчиками, которые защищают от негатива и напоминают о выбранном пути.

Есть также универсальные символы, которые традиционно считаются приносящими удачу. Среди них четырёхлистный клевер и подкова, перевёрнутая вверх. В ряде культур черепаха олицетворяет долголетие и стабильность, слон — благосостояние, особенно если хобот направлен вверх.

"Но всё же ключ к настоящему привлечению удачи и денег лежит в персонализации талисмана. Его сила заключается не в объективных магических способностях, а в умении придавать уверенность владельцу и сосредотачивать его внимание на целях и стремлениях. А его магия активируется верой в него и в цели, которые человек перед собой ставит", — пояснила Грохотова.

Она также напомнила, что талисманы часто при длительном использовании нужно "перезаряжать". Чтобы освежить энергию, нужно омывать оберег в проточной воде или поместив на время под солнечный или лунный свет.