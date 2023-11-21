Орловские сотрудники МЧС отправили в зону СВО свой талисман — кошку Марусю

Пожарные и спасатели МЧС России из отряда #Семёнычи отправили на подмогу военным в зону СВО свой пушистый талисман — кошку Марусю. Ещё котёнком она поселилась в пожарной части Орловской области, когда огнеборцы два года назад спасли её от гибели. С тех пор Маруся помогала выполнять чрезвычайно важные поручения и всегда поднимала настроение ласковым мурлыканьем.

Орловские спасатели отправляют кошку Марусю в зону СВО. Видео © Telegram / МЧС России

"Именно в таком верном помощнике нуждаются боевые подразделения в зоне СВО. Туда Маруся и отправилась на поезде", — пояснили в ведомстве.

Маруся отправилась в "командировку", чтобы поддерживать боевой дух солдат, оберегать их сон и защищать продовольствие от грызунов.