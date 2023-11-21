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Регион
Опубликовано 21 ноября 2023, 14:01
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Орловские сотрудники МЧС отправили в зону СВО свой талисман — кошку Марусю

Кошка Маруся гуляет по пожарной части. Обложка © Telegram / МЧС России

Кошка Маруся гуляет по пожарной части. Обложка © Telegram / МЧС России

Пожарные и спасатели МЧС России из отряда #Семёнычи отправили на подмогу военным в зону СВО свой пушистый талисман — кошку Марусю. Ещё котёнком она поселилась в пожарной части Орловской области, когда огнеборцы два года назад спасли её от гибели. С тех пор Маруся помогала выполнять чрезвычайно важные поручения и всегда поднимала настроение ласковым мурлыканьем.

Орловские спасатели отправляют кошку Марусю в зону СВО. Видео © Telegram / МЧС России

"Именно в таком верном помощнике нуждаются боевые подразделения в зоне СВО. Туда Маруся и отправилась на поезде", пояснили в ведомстве.

Маруся отправилась в "командировку", чтобы поддерживать боевой дух солдат, оберегать их сон и защищать продовольствие от грызунов.

Российские военные в зоне СВО приютили боевого пса по кличке Чубака
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А ранее Лайф рассказывал, что российские бойцы в зоне СВО завели в качестве талисмана гуся и назвали его Валерой. Изначально птицу хотели отправить на суп, но военные передумали, так как Валера веселил всех своими проказами. Теперь пернатый поднимает боевой дух солдат и проводит ночь рядом с караульными.

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Дарья Нарыкова
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