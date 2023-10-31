Гусь Валера несёт караул с российскими солдатами в зоне СВО

Российские военнослужащие на Сватово-Кременном направлении завели живой талисман, им стал гусь Валера, который ни в чём не уступает солдатам и достойно несёт службу. Mash публикует кадры из жизни пернатого бойца.

Гусь Валера помогает российским бойцам. Видео © T.me / Mash

Всё началось с того, что птицу кто-то принёс на суп военным. Однако гусь отправляться в кастрюлю не захотел, он веселил бойцов своими проказами и пытался подражать "сослуживцам". Ему дали имя и решили повременить с супом. Когда Валера подрос, варить из него бульон уже было как-то не по-товарищески. Гуся включили в отряд.

Теперь пернатый ест с солдатами, любит хлеб, проводит ночь рядом с караульными, а при приближении чужих поднимает жуткий гогот и шипит. Бойцы признались, что привязались к другу и дали ему почётное звание Талисмана.