Гусь Валера несёт караул с российскими солдатами в зоне СВО
Российские бойцы СВО завели в качестве талисмана гуся и назвали его Валерой
Российские военнослужащие на Сватово-Кременном направлении завели живой талисман, им стал гусь Валера, который ни в чём не уступает солдатам и достойно несёт службу. Mash публикует кадры из жизни пернатого бойца.
Гусь Валера помогает российским бойцам. Видео © T.me / Mash
Всё началось с того, что птицу кто-то принёс на суп военным. Однако гусь отправляться в кастрюлю не захотел, он веселил бойцов своими проказами и пытался подражать "сослуживцам". Ему дали имя и решили повременить с супом. Когда Валера подрос, варить из него бульон уже было как-то не по-товарищески. Гуся включили в отряд.
Теперь пернатый ест с солдатами, любит хлеб, проводит ночь рядом с караульными, а при приближении чужих поднимает жуткий гогот и шипит. Бойцы признались, что привязались к другу и дали ему почётное звание Талисмана.
Ранее сообщалось, что рыжий котёнок по кличке Гоша поддерживает тульских десантников, принимающих участие в боевых действиях в зоне СВО. На передовой пушистик не только радует военных, но и борется с мышами, которые являются частыми обитателями опорных пунктов.
T.me / Mash