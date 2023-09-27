Российские военные в зоне СВО приютили боевого пса по кличке Чубака

Разведчики Южной группировки войск в зоне спецоперации нашли пса и приютили его. Теперь доброго талисмана российских военных зовут Чуи, или Чубака. Об этом рассказал боец с позывным Собр.

Российские разведчики приютили боевого пса по кличке Чубака. Видео © Telegram / "RT на русском"

По словам бойца, несколько месяцев назад военные ехали с боевой задачи. В какой-то момент возникли неполадки с их бронеавтомобилем "Тигр" — и тогда к ним выбежала собака.

"Вышли для осмотра, рассредоточились — и в этот момент из кустов вышла вот эта собака. Видно, что с ошейником, хозяин был. Или потерялась, или бомбёжка, потеряла хозяина... Мы с ребятами решили её приютить", — сказал боец, передаёт RT.

Теперь разведчики почти всегда берут своего талисмана. Собака ездит с ними даже на полигон в ЛНР. Как подчеркнул Собр, отныне их расчёт с Чубакой, как у героев фильма "Четыре танкиста и собака".