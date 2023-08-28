Боец с позывным Зелёный рассказал, как кошки и собаки помогают в ходе СВО
Российские военные жалеют животных, которых из-за боевых действий бросили хозяева. Некоторые питомцы прибиваются к нашим позициям и даже помогают на заданиях. Так, кошка Мурка благодаря замечательному слуху и ночному зрению может услышать даже самый лёгкий шорох и увидеть движение в темноте, рассказал боец с позывным Зелёный. Он пояснил: откуда идёт шум, можно определить по тому, в какую сторону хвостатая поворачивает голову.
Не остаются в стороне и собаки. Военный рассказал, что немецкая овчарка ловила зайцев и приносила бойцам тушки. А вот с собакой другой, бойцовой породы, было сложнее. Она поначалу не хотела реагировать на команды российских бойцов и кидалась на людей.
"И вот ребята смеются: подожди, здесь украинцы были, она на украинском понимает. Они начали на украинском команды давать, оказалось, и вправду всё понимает! С тех пор собака стала другом", — отметил боец с позывным Зелёный в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Ранее Лайф показал рыжего котёнка по кличке Гоша, который поддерживает тульских десантников, принимающих участие в боевых действиях в зоне СВО. На передовой пушистик борется с мышами, которые являются частыми обитателями опорных пунктов.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ