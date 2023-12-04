"Приготовиться к повышению": Ясновидящая пообещала трём знакам зодиака карьерный взлёт в декабре

Последний месяц 2023 года станет не только праздничным, но и особенно продуктивным для трёх знаков зодиака. Кто из счастливчиков может рассчитывать на продвижение по карьерной лестнице до конца года, рассказала астролог и ясновидящая Кажетта Ахметжанова.

Телец. Представителям этого знака зодиака даже не придётся прикладывать много усилий, чтобы стать счастливым обладателем неожиданного дохода. По словам эксперта, успех может прийти из-за получения наследства после давней потери, выигрыш в лотерее, неожиданный возврат долгов или успешное завершение судебного дела.

"Предложите помощь на работе или выскажите свои идеи — и вы окажетесь вовлечены в плодотворную совместную деятельность, которая увенчается дополнительной прибылью, повышением зарплаты или даже новой должностью. Поставьте себе целью общение, если представится возможность, займитесь PR или консультированием. Вы дипломатичны и готовы вести команду к победе", — подчеркнула провидица в беседе с "Вечерней Москвой".

Декабрь выдастся удачным и для Скорпионов. Представители этого знака зодиака смогут получить бонус по результатам работы. Кажетта советует заняться финансовым планированием, а также сделать разумное вложение с полученным дополнительным доходом или использовать его для погашения долгов. Сейчас деловые вопросы требуют внимания Скорпионов. Специалист пояснила, что необходимо позволить другим приобщиться к вашему счастью.

Водолей. Представители воздушного знака зодиака пользуются вниманием и восхищением начальника или другого авторитетного лица за приложенные усилия и способность к управлению. Кажетта призывает наслаждаться славой и ростом репутации. По её словам, водолеям необходимо по максимуму использовать возможности для получения духовного или образовательного опыта. Самое время привести грандиозные планы в действие, тогда финансовый рост не заставит себя долго ждать, подчеркнула эксперт.