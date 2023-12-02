"Нельзя желать": Россиянам раскрыли, какие установки из детства мешают разбогатеть

Многие ограничивающие установки, которые идут из детства, не дают хорошо зарабатывать. Родители играют решающую роль в создании подобных убеждений и часто доносят до детей ошибочные принципы. Психолог Наталья Иванова перечислила самые распространённые психологические запреты, которые мешают людям разбогатеть.

"Мне нельзя желать" — первое ошибочное убеждение. Если в детстве ребёнку часто говорили, что он слишком много хочет или ничего не получит, то во взрослом возрасте человек будет бояться строить планы — закроет глаза на собственные внутренние потребности, ведь его мечта или цель якобы несбыточные.

"Мои желания невозможно реализовать" — вторая ограничивающая установка.

"Очень часто многие родители в ответ на невинную просьбу ребёнка могут сказать: "Размечтался!" или "Даже не мечтай об этом!" Так формируется запрет на реализацию личных желаний, который многие дети несут с собой во взрослую жизнь. Даже если нам представится много возможностей воплотить в жизнь задуманное, внезапно найдутся вполне логичные отговорки, чтобы упустить шанс и пройти мимо", — пояснила Иванова в беседе с порталом "Страсти".

Третий финансовый и психологический блок — "Деньги достаются тяжким трудом". Такая мысль может быть заложена в ребёнка, если родители зарабатывали деньги тяжёлым трудом. Если считать, что работа — каторга, то человек будет неосознанно избегать денег и бояться продуктивной и эффективной деятельности.

Четвёртая ограничивающая установка — "Денег нет". Такой запрет опасен тем, что вынуждает людей жить в бедности и довольствоваться текущим положением. Часто родители говорят своим детям, что не могут что-то купить из-за отсутствия денег. На самом же деле при искреннем желании разбогатеть и правильном настрое можно заметно улучшить своё материальное состояние.

Пятое блокирующее убеждение — "Я не могу быть богаче семьи". Это прослеживается тогда, когда люди достигли определённого уровня, но желают большего. В этом случае человек стремится добраться до какого-то финансового потолка, дальше которого нельзя заходить. Часто такая установка формируется, когда ребёнку говорят, что он не может быть успешнее родителей.