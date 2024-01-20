Невозможное возможно: 9 футуристичных изобретений из старого кино, которые появились в жизни

Благодаря многим западным фильмам в XXI веке человечество живёт в такой технологичной среде, о которой раньше можно было только мечтать. Режиссёры предвосхитили время и придумали идеи, как сделать жизнь человека лучше. Какие пророчества киноделов удалось воплотить в жизнь уже сейчас?

1. Голография

Кадр © "Назад в будущее 2", режиссёр Роберт Земекис, сценарист Боб Гейл / Kinopoisk.ru

Идея для будущей разработки впервые появилась во второй части легендарного фильма "Назад в будущее" (1989). Тогда на главного героя с рекламного баннера около кинотеатра "выпрыгнула" 3D-акула из фильма "Челюсти". Она издала страшный звук и вернулась обратно на своё место.

До такого уровня развития трёхмерная реклама в жизни ещё не дошла. Но уже есть огромный рывок в этом направлении. Так, многие улицы Нью-Йорка увешаны щитами, на которых проигрывается реалистичное 3D-изображение с соответствующим звуком и спецэффектами. "Выпрыгивать" из экрана объекты в рекламе пока не научились, но в пределах допустимой зоны двигаются весьма реалистично.

2. "Умный дом"

Появление таких технологий в квартирах и домах предсказали в другом известном фильме — "Разрушитель" (1993). Чтобы не делать голословные пророчества, режиссёр показал довольно скудный набор футуристических нововведений. Из технологий там представлены всего лишь видеотелефон, открывающиеся и закрывающиеся самостоятельно двери, устройство для считывания сетчатки глаза. В других старых фильмах технология умного дома показана с большим количеством примочек. Там можно открывать двери, приложив к ним палец и сделав отпечаток.

Хоть новомодная технология "умный дом" ещё и находится на этапе своего развития, но тем не менее она уже активно используется в квартирах и других объектах по всему миру. По отпечатку пальцев можно разблокировать телефон, по скану лица — расплатиться в метро, а автоматическое открытие дверей и видеотелефон (домофон) уже давно никого не впечатляют. Пророчество сбылось.

3. Видеосвязь

Кадр © "Метрополис", режиссёр Фриц Ланг, сценарист Теа фон Харбоу / Kinopoisk.ru

Разговоры подобного формата показывали во многих кинокартинах прошлого века. Впервые появление такой технологии предсказали почти 100 лет назад — в фильме 1927 года "Метрополис". Режиссёр продемонстрировал, что разработка используется по всему миру. Благодаря ей люди должны были получить возможность вести привычные диалоги на расстоянии.

Сегодня видеосвязь есть в приложении практически любого мессенджера и социальной сети. Множество звонков совершаются именно в таком формате. Благодаря ему люди могут ощутить "эффект присутствия" друг друга на расстоянии.

4. Карманные компьютеры

Появление компактных портативных устройств в далёком 1968 году предсказал великий режиссёр Стэнли Кубрик. Небольшой, но умный "мини-компьютер" показали в фильме "Космическая Одиссея 2001 года". Режиссёр предполагал, что в далёком будущем на смену громоздким ПК придут более удобные в использовании устройства для получения информации. В 2010 году такие устройства начали активно использоваться по всему миру.

Всего несколько лет назад планшеты применялись всеми людьми повсеместно для поиска информации в Сети, развлечений и просмотра видео. Но со временем даже они утратили свою популярность и уступили место более удобным и маленьким устройствам — смартфонам (размером меньше ладони). Это пророчество тоже сбылось.

5. Универсальные переводчики

Появление такой технологии предсказали в культовом фильме "Звёздный путь", который выпустили в 1979-м. Он должен был переводить один язык на другой в режиме онлайн.

Пророчество сбылось, поскольку сейчас технологии значительно шагнули вперёд. Переводчики встроены в различные приложения. Они могут сканировать текст, веб-сайты и делать понятными даже фильмы. Причём работают такие переводчики в режиме онлайн. К тому же в некоторых социальных сетях есть функция автоматического перевода сообщений иностранца, с которым ведётся диалог, на привычный для пользователя язык.

6. Робот-пылесос

Кадр © "Джетсоны", режиссёр Артур Дэвис, Оскар Дюфо, Карл Урбано, сценарист Джозеф Барбера, Уильям Ханна, Чак Коуч / Kinopoisk.ru

Это изобретение американцы предсказали ещё в 1990 году, когда вышел футуристический мультик под названием "Джетсоны". При этом человечеству удалось даже предвосхитить ожидания создателей анимации. По их задумке, роботы-пылесосы должны были появиться только в 2060-е годы. Но эта технология была разработана уже в 1997 году, а массовое производство началось на 10 лет позже.

7. Человекоподобные роботы

Первое упоминание об этой технологии появилось в легендарной картине "Бегущий по лезвию" 1982 года. Спустя много лет человекоподобных роботов удалось разработать. В 2007 году футуристичную модель женщины создал инженер Чу Лунг. Она была сделана в виде молодой девушки, имела кожу и даже лицо, похожее на человеческое. В 2016-м другой разработчик из Китая продемонстрировал робота-гуманоида. Эти модели человекоподобных "андроидов" ещё сырые, но всё впереди.

У России тоже есть свой робот под названием "Фёдор". Конечно, на человека он пока ещё мало похож, но РФ развивает технологию. Поэтому вполне возможно, что до исполнения пророчества, описанного в "Бегущем по лезвию", осталось недолго.

8. Дроны

Фильмом, который вдохновил учёных на создание дронов, стал легендарный "Терминатор". Ожидалось, что они появятся только к 2029 году, но человечеству удалось опередить этот тайминг. Сейчас дроны активно используются как в военных, так и гражданских целях.

9. 3D-принтеры

Кадр © "Звёздный десант", режиссёр Пол Верховен, сценарист Эдвард Ноймайер, Роберт А. Хайнлайн / Kinopoisk.ru

Первооткрывателем удивительной технологии стала кинокартина "Звёздный десант", которая вышла в 1997-м. В фильме было показано, как основного персонажа "заживляет" устройство после того, как он получил ранения в бою. Изделие наращивает ткани там, где они были повреждены.

Считается, что создатели 3D-принтера вдохновились именно этим фильмом. Несмотря на то что сейчас изделие не пользуется большой популярностью в массах, в промышленных целях оно применяется часто.