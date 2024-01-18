Режиссёр военной драмы "Воздух" признался, что выбирал актрис без силиконовых губ Режиссёр Герман-младший сказал, что брал актрис без силикона для фильма "Воздух" 18 января, 13:51 Режисер фильма "Воздух" Алексей Герман – младший. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

В Санкт-Петербурге прошёл премьерный показ фильма Алексея Германа – младшего "Воздух", который повествует о подвиге женщин-лётчиц в годы Великой Отечественной войны. Кинодеятель отметил, что стремился добиться правдивости в кадре, поэтому подбирал актрис без "силиконовых губ и подтяжек".

Трейлер фильма "Воздух". Видео © YouTube / НМГ Кинопрокат

"Мы добивались фотореалистичности в картинке, использовали настоящие самолёты, уникальную установку для съёмки воздушных сцен. А ещё я подбирал актрис, чтобы не было силиконовых губ и подтяжек, чтобы всё было натурально, по-человечески", — приводит слова режиссёра kp.ru.

На одну из главных ролей была утверждена 33-летняя актриса из Омска Кристина Лапшина. Для неё это первая работа в полнометражном кино. По признанию артистки, самыми трудными ей показались сцены со взрывами, в которых имитировались фашистские бомбардировки. Лапшина отметила, что не может даже представить себе, как было страшно людям, которым пришлось пережить всё это.

Также актриса поблагодарила Сергея Безрукова, исполнившего одну из ролей в ленте. По словам Лапшиной, она робела при виде своего кумира, однако народный артист вёл себя вежливо и не превозносился. Похвала от него стала большой наградой, добавила артистка.

Помимо Лапшиной и Безрукова, в фильме снимались Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Кристина Исайкина-Бергер, Елена Лядова, Антон Шагин, Полина Дудкина, Пётр Логачёв, Филипп Дьячков, Анна Исаева и другие.

Ранее сообщалось, что участница реалити-шоу "Дом-2" 26-летняя уроженка Екатеринбурга Марина Страхова впервые снялась в кино. Карьеру актрисы она начала с комедии "Дворец" польско-французского режиссёра Романа Полански. В этом же фильме сыграли Александр Петров и Микки Рурк.

Авторы Татьяна Миссуми