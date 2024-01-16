Звезда "Дома-2" сыграла в фильме Полански русскую подружку Микки Рурка
Участница "Дом-2" Марина Страхова снялась в комедии "Дворец" режиссёра Полански
Роман Полански (слева) и Марина Страхова (справа). Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / marina.charr
Участница реалити-шоу "Дом-2" 26-летняя уроженка Екатеринбурга Марина Страхова впервые снялась в кино. Карьеру актрисы она начала с комедии "Дворец" польско-французского режиссёра Романа Полански. В этом же фильме сыграли Александр Петров и Микки Рурк.
Сюжет картины разворачивается в швейцарском отеле в 1999 году. Туда приезжают миллионеры, которые хотят с размахом отметить Новый год. Посреди праздничной ночи происходят всякие странности, виновниками которых и являются богачи. Страховой досталась роль русской девушки. В одном из отрывков она гладит по щеке Микки Рурка.
"В 88 лет режиссёр решил воплотить в жизнь давнюю идею и снять комедию в отеле, где он сам когда-то отмечал Новый год. Меня поразила эта энергия. Роман сам всё показал, он хотел, чтобы мы почувствовали его идею", — написала новоиспечённая актриса в соцсетях.
По словам Страховой, Полански реализовал мечту только спустя два года. 90-летний режиссёр даже не хотел, чтобы на столе была искусственная еда, в частности чёрная икра. Бывшая участница телестройки подчеркнула, что для неё было честью пройти по красной дорожке на премьере комедии.
Хоть Страхова и родилась в Екатеринбурге, уже в юности её семья перебралась в Швейцарию. Блондинка пришла на "Дом-2" в марте 2020 года, но площадку она покинула уже спустя полгода. За девушкой на проекте ухаживали трое мужчин, однако с ними не получилось выстроить долгие отношения. В 2023 году Страхова вышла замуж за немецкого боксёра Мануэля Чарра, они ждут первенца. Судя по фото в соцсетях девушки, сейчас пара живёт в ОАЭ.
Как сообщал Лайф, фильм Романа Полански "Дворец" с участием российского актёра Александра Петрова после премьеры на Венецианском кинофестивале получил ноль баллов. В фильме помимо него снялись другой наш артист Антон Пампушный, а также Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Микки Рурк, Джон Клиз, Жоаким ди Алмейда и Фортунато Черлино.