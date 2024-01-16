Звезда "Дома-2" сыграла в фильме Полански русскую подружку Микки Рурка

Участница реалити-шоу "Дом-2" 26-летняя уроженка Екатеринбурга Марина Страхова впервые снялась в кино. Карьеру актрисы она начала с комедии "Дворец" польско-французского режиссёра Романа Полански. В этом же фильме сыграли Александр Петров и Микки Рурк.

Сюжет картины разворачивается в швейцарском отеле в 1999 году. Туда приезжают миллионеры, которые хотят с размахом отметить Новый год. Посреди праздничной ночи происходят всякие странности, виновниками которых и являются богачи. Страховой досталась роль русской девушки. В одном из отрывков она гладит по щеке Микки Рурка.

"В 88 лет режиссёр решил воплотить в жизнь давнюю идею и снять комедию в отеле, где он сам когда-то отмечал Новый год. Меня поразила эта энергия. Роман сам всё показал, он хотел, чтобы мы почувствовали его идею", — написала новоиспечённая актриса в соцсетях.

По словам Страховой, Полански реализовал мечту только спустя два года. 90-летний режиссёр даже не хотел, чтобы на столе была искусственная еда, в частности чёрная икра. Бывшая участница телестройки подчеркнула, что для неё было честью пройти по красной дорожке на премьере комедии.