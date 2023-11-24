"Дворец" Полански отцензурировали для показа в России
"Дворец" Романа Полански выпустили в российский прокат с сокращением в 2 минуты
В российский прокат вышел новый фильм Романа Полански "Дворец". Сатирическая комедия рассказывает историю о встрече нового 2000 года в роскошном отеле в Швейцарии, гостями которого стали богачи со всего мира. Однако в России перед выходом картины в свет попросили убрать некоторые эпизоды.
Оказывается, пропали кадры с шутками про русских. А именно сцена, где жена посла засыпает в тарелке с чёрной икрой, а также новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина, пишет "Бюллетень кинопрокатчика". Уточняется, что обращение российского лидера в картине заменили на фрагмент выступления Бориса Ельцина, в котором он объявил об отставке.
По информации прокатчика "Про:взгляд", из-за цензуры хронометраж фильма укоротился на две минуты.
Ранее Лайф рассказал, что новый фильм знаменитого кинорежиссёра Романа Полански "Дворец" с участием 34-летнего российского актёра Александра Петрова после премьеры на Венецианском кинофестивале получил ноль баллов. В фильме помимо Петрова снялись Оливер Мазуччи, Фанни Ардан, Микки Рурк, Джон Клиз, Жоаким ди Алмейда и Фортунато Черлино. Ранее Лайф писал, что в фильме также сыграл российский актёр Антон Пампушный.