10 человек решились сделать ДНК-тест и выяснили такую жуть, что лучше бы и не узнавали

Десять пользователей Сети, решивших пройти ДНК-тест, обнаружили такие подробности о своих семьях, которые породили в их головах только одну мысль: лучше бы они об этом не узнали. Сейчас Лайф расскажет о некоторых самых потрясающих историях, показывающих, как один маленький тест может перевернуть жизнь человека с ног на голову.

"Оказалось, мой дедушка не умер, как мы всегда думали. Вместо этого он подделал свою смерть, проехал 1500 километров к другому концу страны, женился на 16-летней девушке и завёл ещё семерых детей. При этом он оставил мою бабушку одну воспитывать их шестерых детей и ещё двух от её первого брака. Самое ужасное — он дал второй "партии" детей такие же имена, что и первой", — theloneliestdonkey.

"Не я, но мой коллега узнал, что его настоящий отец не тот, о ком он думал. Оказывается, он один из многих детей врача-гинеколога Дональда Клайна (о нём есть документальный фильм на Netflix Our Father), если вы вдруг об этом не слышали. Там врач из репродуктивного центра использовал свой генетический материал для ЭКО собственных пациенток", — PotatoPuzzled2782.

ДНК-тесты: от радости до шокирующих открытий. Фото © Shutterstock

"Мой ребёнок сдал тест и через восемь лет познакомил меня с кровной сестрой, то есть его тётей, о существовании которой я и не подозревал. Дело в том, что мой отец переженился и у него появился сын, о котором я знал, но эта младшая сестра… она нас обоих удивила. Отец уже ушёл из жизни, так что... у меня теперь есть сестра!" — Snoringdragon.

"Ну, это не моя ужасная история. Но полиция арестовала человека, который десятилетия назад убил мою мать. Всё потому, что кто-то из его семьи сдал тест на ДНК. Это заняло 40 лет, но, наверное, для него это просто ужас. До этого момента его даже не подозревали", — jait.

"Мой двоюродный брат попытался обмануть правительство, утверждая, что у него есть крошечный процент индейского происхождения, по представленному образцу. Но это не сработало. Зато он нашёл четырёх детей, которые родились от четырёх разных женщин… И ни одна из них не его жена", — Swarley_S.

10 историй о том, как ДНК-тесты изменили жизнь людей. Фото © Shutterstock

"Одна из моих лучших подруг позвонила мне в панике. Она сдала тест ДНК с отцом просто ради забавы. Оказалось, что он не её отец. Выяснилось, что у её мамы есть много скелетов в шкафу. Биологический отец никогда не знал о существовании дочери и был очень счастлив узнать о ней. Теперь у нас есть сомнения, что отец сестры подруги тоже не её настоящий отец. Это как огромная цепная реакция, и не в лучшую сторону", — 90212Poor.

"Кто-то из поколения моих бабушек отдал ребёнка на усыновление 60 лет назад, и наша семья до сих пор не знала и не хотела признать, кто это был. Но бабуля согласилась сделать тест ДНК, потому что дочери побудили её узнать больше о своей биологической семье из-за медицинских причин. Теперь у нас есть родственники, которые отказываются сдавать тест", — threadbarefemur.

"Мой отец родом из страны, которая буквально разделена пополам. Половина греческого этноса, а другая — турки. Существует долгая история вражды, и наша столица разделена пополам. Культурно мы греки, но благодаря импульсивному решению моего брата сделать тест ДНК узнали, что мы этнически ближе к туркам. Не совсем ужасная история, но это показывает, как глупа война", — henlogreeting.

От шокирующих секретов до неожиданных родственных связей: эффект ДНК-тестов. Фото © Shutterstock

"Я узнал, что папа мне не биологический родитель. Тётя как-то подарила тест ДНК на праздники. Я сдал его и обнаружил, что не связан ни с ней, ни, следовательно, с отцом. Зато у меня есть более десяти кровных сестёр от биологического отца. Они уходили от общения месяцами, утверждая, что результаты неточны, называли меня лгуном и так далее. Затем, спустя более шести месяцев лжи, наконец признали, что это правда. Теперь у нас плохие отношения", — mybabylasko.

"Моя сестра обнаружила, что половина родственников с маминой стороны — продукт близкородственных браков. Вплоть до нескольких прабабушек и прадедушек", — cgtdream.