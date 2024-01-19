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19 января, 09:33

Раскрыт секрет успешных отношений: эти имена притягивают любовь как магнитом

Любопытное исследование показало, что имя — не просто набор букв, а нечто, что может серьёзно влиять на желание познакомиться и вступить в отношения. А иногда даже и на выбор имени будущего ребёнка.

Многие из нас верят, что в имени скрыта судьба. Но мало кто знает, как оно способно повлиять на выбор партнёра. Недавно один из отечественных сервисов знакомств провёл опрос, который раскрыл неожиданные предпочтения в именах у мужчин и женщин. Давайте разберёмся, что оказалось на пике популярности и что лучше избегать при выборе для будущих детей.

Имя и его влияние на выбор партнёра

Как имя влияет на выбор партнера. Фото © Shutterstock

Как имя влияет на выбор партнера. Фото © Shutterstock

Интересно, что каждая третья женщина и каждый четвёртый мужчина придают большое значение имени при знакомстве. Девушки чаще верят в то, что оно может повлиять на совместимость. А какие же имена в топе?

Женские предпочтения

Для 26% опрошенных женщин идеальное имя для партнёра — Александр. Следом идут Дмитрий, Алексей, Андрей и Роман. Почему именно они? Возможно, за этими именами видится сила, надёжность и традиционность. Интересный факт: меньше всего женщины обращают внимание на мужчин с именами Тарас, Эдуард или Прохор.

Мужские предпочтения

А вот у мужчин, как выяснилось, любимое имя — Анна. Ещё они отмечают Викторию, Екатерину, Юлию и Ольгу. Возможно, эти имена ассоциируются с красотой и женственностью. Наименее популярными оказались Раиса, Зинаида и Клавдия.

Выбор имени для будущих детей

Топ имен, которые привлекают любовь. Фото © Shutterstock

Топ имен, которые привлекают любовь. Фото © Shutterstock

Как пишет "Газета.ru", 9% мужчин хотели бы назвать дочь Евой. Дарья и София тоже популярны. Женщины же выбирают для сына имена Александр, Марк или Артём. Интересный факт: 40% девушек не стали бы давать ребёнку имя бывшего возлюбленного.

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Что выбор имени значит для нас?

Эти результаты показывают, как сильно мы ассоциируем определённые имена с качествами, которые нам важны в партнёре или будущем ребёнке. Оно может нести в себе определённые ожидания или воспоминания, которые влияют на выборы. Так что, когда вы следующий раз услышите имя, задумайтесь: а не играет ли оно роль в вашем отношении к этому человеку? Или, выбирая имя для ребёнка, помните, что это может стать одним из важных факторов в его будущих отношениях.

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Обложка ©

Shutterstock

Сергей Трофимов
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