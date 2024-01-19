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В Таиланде появились "охотники за привидениями", за деньги проверяющие дома клиентов

В Таиланде студенты-бизнесмены выдают сертификаты отсутствия призраков в домах

19 января, 09:01
В Таиланде появился бизнес по охоте за привидениями. Обложка © Shutterstock

В Таиланде появился бизнес по охоте за привидениями. Обложка © Shutterstock

В Таиланде два студента технологического университета создали бизнес и предлагают клиентам проверять жильё на предмет присутствия привидений, духов и других потусторонних сущностей. Об этом пишет таиландский новостной портал Nation.

Бизнесмены пояснили, что за деньги будут ночевать в помещениях, где недавно кто-то умер или происходят необъяснимые явления. Если во время ночёвки не появится ни одно привидение, то фирма выдаст хозяину дома сертификат о проведённой проверке и отсутствии духов.

"Мне уже звонили несколько потенциальных клиентов, спрашивали о подробностях и деталях предлагаемой нами услуги. Пока, правда, дальше этого не пошло, клиентов у нас пока нет", пояснил 20-летний автор бизнес-идеи Уифэй Ченг.

По его словам, сейчас цена договорная, никаких твёрдых тарифов не установлено. Его бизнес-партнёр Сеттхавут Бунпракхонг признался, что боится привидений, но считает, что такая работа поможет ему побороть страх. Он намерен ночевать в подозрительных домах в одиночку, но на всякий случай собирается брать с собой амулеты от злых духов.

Домовые, чудеса и привидения: 10 историй соотечественников, после которых вы поверите в мистику
Домовые, чудеса и привидения: 10 историй соотечественников, после которых вы поверите в мистику

Ранее сообщалось, что премьер Японии Фумио Кисида покинул токийскую резиденцию, в которой "водятся привидения". Здание давно окутано большим количеством слухов и городских легенд. Официальной причиной отъезда называлась "неисправность какого-то оборудования".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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