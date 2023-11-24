Премьер Японии экстренно покинул токийскую резиденцию, в которой "водятся привидения"

Кисида поселился в резиденции в 2021 году и стал первым за десять лет премьером, который решил там жить. Всё дело в поверье, согласно которому пребывание там может привести к быстрой отставке. Также в Японии считают, что в доме водятся привидения.

Здание резиденции окутано большим количеством слухов и городских легенд, часть из которых связана как раз с привидениями. Так, супруга Цутому Хаты, возглавлявшего правительство в 1994 году, писала в своей книге, что чувствовала в доме странную атмосферу и озноб, а также видела белую фигуру возле пруда. Ёсиро Мори, премьер-министр Японии с 2000 по 2001 год, рассказывал о звуках поворачивающихся дверных ручек по ночам. Своему преемнику Дзюнъитиро Коидзуми Мори советовал быть осторожным с привидениями в резиденции. Сам же Кисида сразу после переезда в резиденцию признавался, что пока не видел призраков.