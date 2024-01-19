Мы или не мы?: 10 до безумия нежных кошачьих парочек, так поразительно точно напоминающих людей

Вообще, люди усатым часто завидуют: им и на работу ходить не надо, и спать можно сколько влезет. Но когда видишь парочку милующихся котиков... Тут же хочется скинуть их фото своей второй половинке и спросить: "Мы? Или всё-таки не мы?"