Мы или не мы?: 10 до безумия нежных кошачьих парочек, так поразительно точно напоминающих людей
Вообще, люди усатым часто завидуют: им и на работу ходить не надо, и спать можно сколько влезет. Но когда видишь парочку милующихся котиков... Тут же хочется скинуть их фото своей второй половинке и спросить: "Мы? Или всё-таки не мы?"
"Мне начинает казаться, что эти двое нравятся друг другу. Все фотографии только вместе, потому что они никогда не ходят поодиночке!" — soverylucky.
Фото © Reddit / soverylucky
"Мои 4-месячные котята-близнецы любят обниматься друг с другом", — TurtlesAndBobcats.
Фото © Reddit / TurtlesAndBobcats
"Каждый раз, когда захожу в комнату, обнаруживаю, что эти двое вместе. Я думаю, они влюблены", — Shaeylan.
Фото © Reddit / Shaeylan
"Наши котята из приюта! Два братика, которые просто обожают друг друга. Нашла их, когда те вот так дремали", — timbillyosu.
Фото © Reddit / timbillyosu
"Трой и Эбед — котята из одного помёта, которые очень любят друг друга", — squishedgoomba.
Фото © Reddit / squishedgoomba
"Мои коты влюблены друг в друга!" — xDhaoticCisaster.
Фото © Reddit / xDhaoticCisaster
"У нас появился котёнок. Но, похоже, кошка присвоила нашего любимчика себе..." — emilyrebekah.
Фото © Reddit / emilyrebekah
"Вот такие свадебные фото я хочу себе", — boopyouonthenose.
Фото © Reddit / boopyouonthenose
"Ласковая пара сервалов", — AlonsoMonto.
Фото © Reddit / AlonsoMonto
"Пара котят прямиком из Египта", — Wattly.
Фото © Reddit / Wattly
Reddit / squishedgoomba, boopyouonthenose