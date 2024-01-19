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19 января, 05:00

Мы или не мы?: 10 до безумия нежных кошачьих парочек, так поразительно точно напоминающих людей

Вообще, люди усатым часто завидуют: им и на работу ходить не надо, и спать можно сколько влезет. Но когда видишь парочку милующихся котиков... Тут же хочется скинуть их фото своей второй половинке и спросить: "Мы? Или всё-таки не мы?"

"Мне начинает казаться, что эти двое нравятся друг другу. Все фотографии только вместе, потому что они никогда не ходят поодиночке!" soverylucky.

Фото © Reddit / soverylucky

Фото © Reddit / soverylucky

"Мои 4-месячные котята-близнецы любят обниматься друг с другом", — TurtlesAndBobcats.

Фото © Reddit / TurtlesAndBobcats

Фото © Reddit / TurtlesAndBobcats

"Каждый раз, когда захожу в комнату, обнаруживаю, что эти двое вместе. Я думаю, они влюблены", — Shaeylan.

Фото © Reddit / Shaeylan

Фото © Reddit / Shaeylan

"Наши котята из приюта! Два братика, которые просто обожают друг друга. Нашла их, когда те вот так дремали", — timbillyosu.

Фото © Reddit / timbillyosu

Фото © Reddit / timbillyosu

"Трой и Эбед — котята из одного помёта, которые очень любят друг друга", — squishedgoomba.

Фото © Reddit / squishedgoomba

Фото © Reddit / squishedgoomba

"Мои коты влюблены друг в друга!" xDhaoticCisaster.

Фото © Reddit / xDhaoticCisaster

Фото © Reddit / xDhaoticCisaster

"У нас появился котёнок. Но, похоже, кошка присвоила нашего любимчика себе..." emilyrebekah.

Фото © Reddit / emilyrebekah

Фото © Reddit / emilyrebekah

"Вот такие свадебные фото я хочу себе", — boopyouonthenose.

Фото © Reddit / boopyouonthenose

Фото © Reddit / boopyouonthenose

"Ласковая пара сервалов", — AlonsoMonto.

Фото © Reddit / AlonsoMonto

Фото © Reddit / AlonsoMonto

"Пара котят прямиком из Египта", — Wattly.

Фото © Reddit / Wattly

Фото © Reddit / Wattly

Топ-5 самых дорогих пород кошек в мире — эти хвостатые по карману лишь богачам
Топ-5 самых дорогих пород кошек в мире — эти хвостатые по карману лишь богачам
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Reddit / squishedgoomba, boopyouonthenose

Сергей Трофимов
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