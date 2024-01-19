В Татарстане вновь перекрыли трассу М12 из-за снежной "стены"

В Татарстане временно ограничили проезд по федеральной автодороге М12 "Восток" из-за сильного ветра и плохой видимости. Об этом сообщила госкомпания "Автодор".

"По решению ГИБДД Татарстана из-за сложных погодных условий и плохой видимости на дороге, которая сопровождается сильным боковым ветром, временно ограничено движение по М12 "Восток" на территории республики для всех видов транспорта", — говорится в сообщении в телеграм-канале.