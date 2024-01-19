В Татарстане вновь перекрыли трассу М12 из-за снежной "стены"
"Автодор": Движение по трассе М12 "Восток" временно закрыто из-за ветра и снега
В Татарстане временно ограничили проезд по федеральной автодороге М12 "Восток" из-за сильного ветра и плохой видимости. Об этом сообщила госкомпания "Автодор".
Сильный боковой ветер и снежная метель на трассе М12 "Восток" в Татарстане. Видео © t.me / "Автодор"
"По решению ГИБДД Татарстана из-за сложных погодных условий и плохой видимости на дороге, которая сопровождается сильным боковым ветром, временно ограничено движение по М12 "Восток" на территории республики для всех видов транспорта", — говорится в сообщении в телеграм-канале.
Напомним, трассу М12 "Восток" уже перекрывали утром 17 января. Тогда причиной также стали крайне неблагоприятные погодные условия.
Кадр видео t.me / "Автодор"