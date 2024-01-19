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19 января, 04:35

В Татарстане вновь перекрыли трассу М12 из-за снежной "стены"

"Автодор": Движение по трассе М12 "Восток" временно закрыто из-за ветра и снега

В Татарстане временно ограничили проезд по федеральной автодороге М12 "Восток" из-за сильного ветра и плохой видимости. Об этом сообщила госкомпания "Автодор".

Сильный боковой ветер и снежная метель на трассе М12 "Восток" в Татарстане. Видео © t.me / "Автодор"

"По решению ГИБДД Татарстана из-за сложных погодных условий и плохой видимости на дороге, которая сопровождается сильным боковым ветром, временно ограничено движение по М12 "Восток" на территории республики для всех видов транспорта", — говорится в сообщении в телеграм-канале.

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Напомним, трассу М12 "Восток" уже перекрывали утром 17 января. Тогда причиной также стали крайне неблагоприятные погодные условия.

Обложка ©

Кадр видео t.me / "Автодор"

Артур Лапсаков
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