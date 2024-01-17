Движение по трассе М12 "Восток" частично закрыто из-за снежного апокалипсиса

Стало известно о приостановке движения транспортных средств по трассе М12 "Восток". Как сообщает в телеграм-канале государственная компания "Автодор", причиной этого решения стали крайне неблагоприятные погодные условия.

Обстановка на 684–836-м километрах (от Канаша до Шали) трассы М12 "Восток". Видео © VK / Трасса М12 "Восток"

"Из-за сложных погодных условий временно нет движения по М12 "Восток" на участке 684–836-й километры (от Канаша до Шали)", — говорится в сообщении организации.

Сейчас на данной территории наблюдается крайне неблагоприятная обстановка: машины буквально по крыши замело снегом, на дорогах работает техника. Ситуацию осложняют сильнейший ветер и плохая видимость.

Трасса М12 "Восток" связывает Москву и Казань и является одним из самых масштабных проектов дорожной инфраструктуры в России. Эта федеральная автодорога проходит через территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, а также Чувашской Республики и Татарстана.