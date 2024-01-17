Москвичей предупредили о морозе и рекордном снегопаде

Жителей Москвы предупредили о морозах и рекордных снегопадах, которые накроют столицу уже на этой неделе. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, понижение температуры ожидается в ночь на четверг: в городе будет до минус 15–18, а в области — до 20 градусов ниже нуля. Небо затянут многоярусные облака, и начнётся затяжной снегопад, который продлится сутки. За это время на Златоглавую обрушится около четверти месячной нормы осадков — 10–15 миллиметров.

"Возможно, что будет установлен суточный рекорд осадков для 18 января, который держится с 2013 года, когда в осадкомер попало 10 миллиметров. <...> Сугробы вырастут на 10 см — до 44–54 см, что в 1,5 раза больше положенной в середине зимы нормы", — написал Тишковец в телеграм-канале.

При этом ветер усилится до 7–12 метров в секунду, а в порывах будет и вовсе достигать штормовых 15–20 м/с. Так что жителям и гостям столицы стоит ожидать метель с ухудшением видимости до 500–1000 метров. А вот дневная температура повысится до -9 °С, к тому же уже вечером станет немного теплее.

"В общем, настоящая русская зима! Значит ли это, что москвичей ждут крещенские морозы? Увы, нет", — рассказал метеоролог.

По его данным, в ночь на Крещение снегопад перейдёт в мокрый снег и ожидается от плюс двух до минус двух градусов, однако из-за ветра будет казаться, что на 4–5 градусов холоднее.