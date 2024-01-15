Синоптик сообщила неприятные новости любителям крещенских морозов

В Москве на Крещение, 19 января, ожидаются положительные температуры. В течение суток также прогнозируются сильный снег, туман и пониженное атмосферное давление, рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

"Погодные условия порадуют слабоположительными показателями: ночью и днём плюс 1–3", — сообщила синоптик "Вечерней Москве".

По её словам, отрицательные температуры вернутся в столицу к выходным. Так, днём 20 и 21 января столбики термометров опустятся до 8–10 градусов ниже нуля. При этом в столице и области ожидается переменная облачность.