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15 января, 11:58

Синоптик сообщила неприятные новости любителям крещенских морозов

Синоптик Позднякова: В Москве на Крещение ожидаются плюсовые температуры

В Москве на Крещение, 19 января, ожидаются положительные температуры. В течение суток также прогнозируются сильный снег, туман и пониженное атмосферное давление, рассказала главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

"Погодные условия порадуют слабоположительными показателями: ночью и днём плюс 1–3", — сообщила синоптик "Вечерней Москве".

По её словам, отрицательные температуры вернутся в столицу к выходным. Так, днём 20 и 21 января столбики термометров опустятся до 8–10 градусов ниже нуля. При этом в столице и области ожидается переменная облачность.

Москвичам назвали места, где пройдут крещенские купания
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Ранее Лайф сообщал, что на Крещение в столице ожидается мощный снегопад. Всего на этой неделе выпадет около 40% месячной нормы осадков.

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LIFE / Марат Абулхатин

Ян Поланин
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