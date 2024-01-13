Москвичам назвали места, где пройдут крещенские купания

Крещенские купания в этом году будут организованы почти во всех московских округах. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу префектур столичных административных округов.

Так, например, жителям востока совершить омовение можно будет в озёрах Святом и Белом, купели "Вернисаж в Измайлово", а также в Нижних Майских прудах в "Сокольниках" и в Терлецких прудах. Для москвичей и гостей столицы оборудуют тёплые раздевалки и туалеты, а также приготовят угощения. При этом безопасность будут обеспечивать сотрудники МЧС и полиции. Для оказания помощи будут дежурить бригады скорой помощи.

В Западном административном округе водоёмы оборудуют специальными настилами и безопасными спусками, а раздевалки для удобства поставят прямо около купелей. Искупаться можно будет по адресам: Филёвская пойма, парк "Фили", река Москва в посёлке Рублёво и Мещерский пруд.

На северо-западе для купания будет организовано шесть мест: в Кировской и Строгинской поймах, в ландшафтном парке "Митино", на Карамышевской набережной, на Малом Бездонном озере и на левом берегу набережной Москвы-реки в Щукине. В Покровском-Стрешневе для этого задействуют пруд № 4 реки Чернушки, а в Северном Тушине — парк на улице Свободы.

В Юго-Западном административном округе пять майн организуют на пруду Зелёнка, Большом Воронцовском пруду, в зоне отдыха "Тропарёво", Черневском пруду и пруду № 4 на территории санатория "Узкое". Для жителей севера подготовят пять майн, а Новой Москвы — 15. При этом в ЦАО проведение крещенских купаний не планируется.