Москвичей предупредили о мощном снегопаде на этой неделе
Вильфанд: В Москве ожидается мощный снегопад 18 и 19 января, выпадет до 15 мм
В Москве 18 и 19 января ожидается сильный снегопад. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"До 18 января количество выпавших осадков будет от 2 до 5 мм, а вот 18 и 19 января — в эти два дня — прогнозируются заметные снегопады, превышающие по интенсивности предыдущие дни, выпадет от 10 до 15 мм осадков", — рассказал синоптик "Интерфаксу".
По его словам, жителям столицы стоит приготовиться к тому, что неделя будет снежная. За семь дней в городе выпадет около 40% от месячной нормы осадков. Кроме того, в четверг в Москве ожидается усиление скорости ветра до 20 метров в секунду.
Ранее Лайф писал, что в Москве не прогнозируется крещенских морозов. По словам метеорологов, в атмосфере установится западно-восточный перенос воздушных масс атлантического происхождения, из-за чего температурный фон вернётся в своё климатическое русло, а потом даже уйдёт в плюс на несколько градусов.
Агентство "Москва" / Александр Авилов