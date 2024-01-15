Москвичей предупредили о мощном снегопаде на этой неделе

В Москве 18 и 19 января ожидается сильный снегопад. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До 18 января количество выпавших осадков будет от 2 до 5 мм, а вот 18 и 19 января — в эти два дня — прогнозируются заметные снегопады, превышающие по интенсивности предыдущие дни, выпадет от 10 до 15 мм осадков", — рассказал синоптик "Интерфаксу".

По его словам, жителям столицы стоит приготовиться к тому, что неделя будет снежная. За семь дней в городе выпадет около 40% от месячной нормы осадков. Кроме того, в четверг в Москве ожидается усиление скорости ветра до 20 метров в секунду.